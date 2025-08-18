Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người nổi tiếng là 'đại sứ số' của Việt Nam trên internet

Anh Quân
Anh Quân
18/08/2025 15:01 GMT+7

Những người nổi tiếng trên mạng (KOL) ngày càng có vai trò trong việc định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt các xu hướng và góp phần lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới.

Chia sẻ tại hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL summit 2025) diễn ra sáng 18.8 tại Hà Nội, thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05), trong kỷ nguyên số, biên giới quốc gia đang mở rộng tới từng điểm kết nối internet. Ở môi trường đó, những người có tầm ảnh hưởng, người nổi tiếng trên mạng (KOL) đang trở thành "lực lượng đặc biệt", góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo đồng thời quảng bá và lan tỏa bản sắc cũng như giá trị Việt Nam tới quốc tế.

Người nổi tiếng như 'đại sứ số' của Việt Nam trên internet - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 tại sự kiện

Ảnh: Anh Quân

"KOL không chỉ là những gương mặt có xu hướng mới, mà còn là đại sứ số, góp phần quan trọng xây dựng Việt Nam và thực hiện bộ tứ trụ cột kiến tạo kỷ nguyên mới của quốc gia", thiếu tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh. Lãnh đạo A05 cũng đánh giá KOL là nguồn động lực đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng kinh tế số, văn hóa số, xã hội số. Do đó, mỗi KOL cần ý thức tác động của mình trong từng hình ảnh, phát ngôn, hành động.

Cũng tại sự kiện quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu, Cục A05 và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) công bố thành lập Liên minh "Niềm tin số" - tổ chức tập hợp các KOL, KOC uy tín cùng nhiều doanh nghiệp, nền tảng mạng xã hội nhằm lan tỏa giá trị tích cực, dẫn dắt niềm tin và xây dựng các chuẩn mực. Ngoài ra, chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng" cũng được khởi động. Đây là sáng kiến nhằm thúc đẩy ảnh hưởng có trách nhiệm của các KOL, đi cùng các chương trình đánh giá, chứng nhận uy tín và niềm tin, trách nghiệm của người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Ủy viên NCA cho biết sẽ có một bộ tiêu chuẩn về các chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm cộng đồng KOL, bao gồm tiêu chuẩn về tương tác thực và phản hồi cộng đồng; minh bạch nội dung và quảng cáo; chuẩn mực đạo đức và lịch sử hành vi; phù hợp thương hiệu và giá trị xã hội. "Cuối cùng và quan trọng nhất là tuân thủ pháp luật", ông Hồng Quân nhấn mạnh.

