3 người mất tích ở biển Lý Sơn: 'Phép màu' đã đến với nạn nhân cuối cùng

Hải Phong
Hải Phong
08/11/2025 19:03 GMT+7

Ông Dương Quang Cường, nạn nhân cuối cùng mất tích ở vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào ngày 6.11 đã được một tàu cá Quảng Trị cứu vớt, cách vùng biển Lý Sơn 30 hải lý.

Tối 8.11, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, nạn nhân thứ 3 trong vụ mất tích trên biển ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) là ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) đã được một tàu cá Quảng Trị cứu vớt.

3 người mất tích ở biển Lý Sơn: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng - Ảnh 1.

Ông Dương Quang Cường đang nằm nghỉ trên tàu cá của ngư dân Quảng Trị

ẢNH: CTV

Bà Trần Thị Ngôn (một người dân ở đặc khu Lý Sơn), cho biết ông Dương Quang Cường vừa điện thoại về nhà báo cho gia đình là đã được một tàu cá Quảng Trị cứu vớt, cách đảo Lý Sơn 30 hải lý. Hiện tàu Anh Vĩnh đang tiếp cận tàu cá Quảng Trị để đưa ông Cường về nhà.

3 người mất tích ở biển Lý Sơn: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng - Ảnh 2.

Ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 vớt được trên biển sau 2 ngày lênh đênh

ẢNH: M.H

Trước đó, vào lúc 8 giờ 45 cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận được báo cáo từ ông Hoàng Phú Xuyên, thuyền trưởng tàu Hải Nam 39, đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh). Khi tàu đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai, thuyền viên đã phát hiện một người đàn ông trôi dạt trên biển và tổ chức cứu vớt.

Nạn nhân được xác định là ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn). Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe ông Quang còn yếu nhưng tinh thần ổn định. Vị trí phát hiện cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

3 người mất tích ở biển Lý Sơn: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng - Ảnh 3.

Anh Lê Văn Sanh được tìm thấy ở vùng biển Gia Lai

ẢNH: V.H

Đến 16 giờ 10 cùng ngày, khi đang tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích còn lại thì người trên tàu An Vĩnh phát hiện anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải) đang bơi ở vùng biển Gia Lai nên đã cứu vớt. Hiện sức khỏe anh Sanh bình thường. 

Ngay sau khi vớt được anh Sanh, tàu An Vĩnh lại tiếp tục hành trình tìm kiếm anh Dương Quang Cường nạn nhân mất tích còn lại.

3 người mất tích ở biển Lý Sơn: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng - Ảnh 4.

Ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh dùng thúng ra cứu ông Dương Quang Cường đuối nước ngày 6.11

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 6.11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Phát hiện sự việc, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây, xã An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) dùng thuyền thúng ra ứng cứu.

Sau khi cứu được ông Cường, do sóng lớn, thuyền thúng bị cuốn trôi và cả 3 người đều mất liên lạc với bờ. Đồn biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương đã huy động tàu Thành Tâm (VT 0035) do ông Đặng Văn Thành làm thuyền trưởng để tổ chức tìm kiếm.

Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cũng điều trực thăng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vùng biển Lý Sơn.

3 người mất tích ở biển Lý Sơn: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng - Ảnh 5.

Sư đoàn 372 đến vùng biển đặc khu Lý Sơn để tìm 3 nạn nhân mất tích trên biển

ẢNH: TRỌNG QUỐC

Như vậy, sau 2 ngày lênh đênh trên biển, chỉ trong 1 ngày, 3 người đàn ông mất tích trên biển thuộc đặc khu Lý Sơn đã được tìm thấy. 

