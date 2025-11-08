3 người mất tích ở biển Lý Sơn: Tìm thấy người thứ 2 trên biển Gia Lai

Chiều 8.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải) vừa được người dân ở Lý Sơn phát hiện trong lúc tìm kiếm sau 2 ngày mất tích trên biển.

Anh Lê Văn Sanh được tìm thấy ở vùng biển Gia Lai ẢNH: V.H.

Theo lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, vào lúc 16 giờ 10 cùng ngày, khi đang tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích thì người trên tàu An Vĩnh phát hiện anh Lê Văn Sanh đang bơi ở vùng biển Gia Lai nên đã cứu vớt. Hiện sức khỏe anh Sanh bình thường.

Dùng thúng chai vớt anh Sanh lên tàu An Vĩnh ẢNH: V.H

Ngay sau khi vớt được anh Sanh, tàu An Vĩnh lại tiếp tục hành trình tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 45 cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận được báo cáo từ ông Hoàng Phú Xuyên, thuyền trưởng tàu Hải Nam 39, đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh).

Khi tàu đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai, thuyền viên đã phát hiện một người đàn ông trôi dạt trên biển và tổ chức cứu vớt.

Ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 vớt được trên biển sau 2 ngày lênh đênh ẢNH: M.H.

Nạn nhân được xác định là ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn). Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe ông Quang còn yếu nhưng tinh thần ổn định. Vị trí phát hiện cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã điều thêm phương tiện mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 người còn lại và đã tìm thấy anh Lê Văn Sanh như đã nêu.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 6.11, anh Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Phát hiện sự việc, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây, xã An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) dùng thuyền thúng ra ứng cứu.

Ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh dùng thúng ra cứu anh Dương Quang Cường đuối nước ngày 6.11 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi cứu được anh Cường, do sóng lớn, thuyền thúng bị cuốn trôi và cả 3 người đều mất liên lạc với bờ. Đồn biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương đã huy động tàu Thành Tâm (VT 0035) do ông Đặng Văn Thành làm thuyền trưởng để tổ chức tìm kiếm.

Đến ngày 7.11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) điều trực thăng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vùng biển Lý Sơn, song chưa phát hiện thêm tung tích.