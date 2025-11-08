Quảng Ngãi: Sống sót kỳ diệu sau 2 ngày mất tích trên biển

Trưa 8.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận một tàu hàng đã vớt được ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây, xã An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) - 1 trong 3 người mất tích từ chiều 6.11 trên biển đặc khu Lý Sơn.

Ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 vớt được trên biển sau 2 ngày lênh đênh ẢNH: M.H

Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 45 ngày 8.11, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận được báo cáo từ ông Hoàng Phú Xuyên, thuyền trưởng tàu Hải Nam 39, đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh). Khi tàu đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai, thuyền viên đã phát hiện một người đàn ông trôi dạt trên biển và tổ chức cứu vớt.

Nạn nhân được xác định là ông Phan Duy Quang (ở đặc khu Lý Sơn). Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe ông Quang còn yếu nhưng tinh thần ổn định. Dự kiến tàu Hải Nam 39 sẽ đưa ông Quang cập cảng Sơn Dương vào ngày 9.11 để tiếp tục chăm sóc y tế.

Ông Quang (áo sọc ngang) cùng anh Lê Văn Sanh chèo thúng ra cứu người ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vị trí phát hiện cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã điều thêm phương tiện mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 người còn lại.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 6.11, anh Dương Quang Cường (44 tuổi, thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Phát hiện sự việc, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây, xã An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, thôn Tây, xã An Vĩnh) dùng thuyền thúng ra ứng cứu.

Sau khi cứu được anh Cường, do sóng lớn, thuyền thúng bị cuốn trôi và cả 3 người đều mất liên lạc với bờ. Đồn biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương đã huy động tàu Thành Tâm (VT 0035) do ông Đặng Văn Thành làm thuyền trưởng để tổ chức tìm kiếm.

Sư đoàn 372 đến vùng biển đặc khu Lý Sơn để tìm 3 nạn nhân mất tích trên biển ẢNH: TRỌNG QUỐC

Đến ngày 7.11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) điều trực thăng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vùng biển Lý Sơn, song chưa phát hiện thêm tung tích.