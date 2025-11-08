Nhà cửa ngổn ngang sau lốc xoáy, người dân Quảng Ngãi rưng rưng: 'Nếu không có các chú...'

Sáng 7.11, khi nắng đầu ngày vừa hửng lên sau bão Kalmaegi (bão số 13), xã Long Phụng (Quảng Ngãi) vẫn còn ngổn ngang gạch ngói do lốc xoáy đêm qua.

Giữa khung cảnh ấy, những người lính, công an, đoàn viên thanh niên lại lặng lẽ dựng từng mái tôn, nhặt từng viên ngói, giúp người dân đứng dậy sau đêm bão giông.

"Nghe ngói rơi ầm ầm mà điếng người!"

Tại thôn Thanh Long, xã Long Phụng, bà Lê Thị Tần (92 tuổi) vẫn chưa hoàn hồn. Bà kể, cơn lốc xoáy ập đến khoảng 18 giờ 20 chiều tối 6.11, lúc bà đang ở một mình trong căn nhà. "Nghe tiếng ngói rơi ầm ầm mà điếng người. Tôi ngỡ cả mái nhà đang sập xuống", bà run run kể, đôi tay gầy gò chỉ lên phần mái đang được lợp lại sáng nay.

Công an tỉnh Quảng Ngãi lợp lại nhà cho người dân xã Long Phụng ẢNH: HẢI PHONG

Bộ đội Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đưa từng viên ngói lợp lại nhà cho dân sau bão ẢNH: HẢI PHONG

Một mắt đã mờ, mắt còn lại chỉ nhìn được gần, bà Tần sống một mình vì con cháu đi làm ăn xa tận Tây nguyên và TP.HCM. "Tôi chỉ biết ngồi co ro, nghe tiếng gió hú, rồi ngói rơi. Lúc đó, chẳng biết làm gì ngoài cầu cho yên thân", bà nói, mắt rưng rưng.

Sáng nay, giữa ngổn ngang ngói vỡ và cây cối ngã đổ, những cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn viên, thanh niên cũng khẩn trương lợp lại mái nhà cho bà Tần.

Vợ chồng ông Lê Tuấn Tụ (66 tuổi) và bà Lê Thị Kim Cúc (59 tuổi), hàng xóm của bà Tần, cũng chưa hết bàng hoàng.

"Nghe nói bão đến đêm khuya, ai ngờ mới hơn 6 giờ tối đã thấy gió giật, ngói rơi. Hai vợ chồng bỏ cả cơm, chạy luôn ra ngoài đến nhà hàng xóm trú nhờ", bà Cúc kể.

Khi lốc xoáy tan, quay lại thì căn nhà đã trống hoác. "May mà công an xã đến sớm, giúp tôi dựng lại, chứ nhìn cảnh đó chắc không biết bắt đầu từ đâu...", ông Tụ xúc động nói.

Theo thống kê ban đầu của xã Long Phụng, bão Kalmaegi và lốc xoáy kèm theo đã làm 45 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng. Sóng lớn kết hợp triều cường còn gây sạt lở hơn 230 m đường ven biển.

Màu áo xanh giữa ngổn ngang sau lốc xoáy, bão ở Quảng Ngãi

Sáng 7.11, sau khi bão tan, những đoàn xe mang phù hiệu công an, quân đội, Đoàn thanh niên đã nối nhau tiến vào Long Phụng. Khắp các ngõ nhỏ, tiếng búa, tiếng đinh hòa cùng tiếng người hỏi han, động viên.



Đoàn viên, thanh niên tham gia cùng công an, bộ đội khắc phục nhà cho người dân ở xã Long Phụng ẢNH: P.A

Tại khu dân cư 13, thôn Mỹ Khánh, 3 căn nhà của cha con ông Đặng Thu (76 tuổi), Đặng Chung (45 tuổi) và Đặng Xuân Phương (48 tuổi) bị tốc mái hoàn toàn. Ngay từ sáng sớm, hàng chục chiến sĩ bộ đội và đoàn viên, thanh niên đã chia nhóm, người chằng lại khung gỗ, người dọn dẹp đồ đạc.

"Chúng tôi tranh thủ khắc phục xong 3 căn nhà này rồi tiếp tục sang khu khác. Còn ở các xóm lân cận, lực lượng đã tỏa đi hỗ trợ bà con", một sĩ quan quân đội cho biết.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, có mặt tại hiện trường từ sớm. Ông cho biết, ngay sau khi bão tan đã huy động lực lượng đóng trên địa bàn xuống giúp dân.

Một mái nhà đã được lợp mái gần xong ẢNH: H.P

Từ ngày 7 đến 11.11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng các đơn vị trực thuộc sẽ duy trì quân số tại Long Phụng, hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, dọn dẹp đường sá, sửa chữa trường học, trạm y tế. "Làm xong nhà cho dân là chúng tôi lại chuẩn bị ứng phó bão số 14. Giúp dân xong mới về", đại tá Sơn nói chắc giọng.

'Nếu không có các chú, không biết bao giờ mới xong'

Bên cạnh lực lượng quân đội, khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng có mặt từ tờ mờ sáng. Họ chia nhau từng nhóm nhỏ: người leo lên mái tôn, người sửa lại đường dây điện, người dọn cây ngã chắn ngang lối đi.

"Nếu không có các chú công an, quân đội, thanh niên đến giúp, người dân chúng tôi chẳng biết bao giờ mới sửa xong nhà cửa, đường sá", bà Lê Thị Kim Cúc cho biết, mắt nhìn theo nhóm chiến sĩ đang bắt lại giàn mái nhà cho người dân trong xóm mình.

Bà Lê Thị Tần thì cứ nắm tay một cán bộ công an, giục đứa cháu trong xóm đi mua đồ ăn giữa buổi cho "các cháu công an". Một sĩ quan công nắm nay bà Tần: "Các cháu không ai ăn đâu!".

"Nếu không có mấy chú, đêm nay mưa xuống nữa chắc tôi chẳng biết làm sao", bà Tần nói.

Đường bê tông ven biển xã Long Phụng sau bão ẢNH: H.PHONG

Cảnh hư hại của đường ven biển xã Long Phụng ẢNH: P.A

Trên con đường đất dẫn vào thôn, sau bão vẫn còn ngổn ngang. Xen giữa màu của bùn đất là màu áo xanh của đoàn viên, của bộ đội, công an. Đang lặng lẽ làm việc, dỡ mái ngói, đỡ từng tấm vách, khiêng từng bộ bàn ghế…

Đến trưa 7.11, nhiều căn nhà trong tổng số 45 căn bị tốc mái ở Long Phụng đã được lợp lại. Những mái tôn mới lấp lánh dưới nắng hòa cùng những nụ cười cảm ơn của người dân.

Giữa khung cảnh ngổn ngang sau bão, sự có mặt của lực lượng vũ trang Quảng Ngãi, đoàn thanh niên "đi trước về sau" đã mang lại niềm an ủi lớn lao với người dân xã Long Phụng.