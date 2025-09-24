Ông Đỗ Tâm Hiển và ông Nguyễn Công Hoàng làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Chiều 24.9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về nhân sự và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 24 ngày 24.9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở tờ trình và qua quy trình bỏ phiếu, các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu ông Đỗ Tâm Hiển và ông Nguyễn Công Hoàng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, thông qua tờ trình về bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: P.LINH

Ông Đỗ Tâm Hiển được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026 ẢNH: P.A

Ông Đỗ Tâm Hiển (44 tuổi, quê xã An Phú, Quảng Ngãi) là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường. Ông Hiển có trình độ chuyên môn: thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Công Hoàng được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chiều 24.9 ẢNH: P.A

Ông Nguyễn Công Hoàng (47 tuổi, quê xã Đông Sơn, Quảng Ngãi), là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia. Ông Hoàng có trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao hoa chúc mừng 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được bầu chiều 24.9 ẢNH: P.A

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi nhằm tăng cường năng lực điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của Quảng Ngãi trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm, thúc đẩy đầu tư hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Cụ thể, UBND tỉnh đã trình nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2025 từ nguồn ngân sách địa phương; bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2025.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng trình HĐND xem xét chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để triển khai dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2b); quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn, nhằm giúp người dân ổn định sản xuất, bảo đảm an toàn ngành chăn nuôi.