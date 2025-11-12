Lâm Đồng ban hành lệnh khẩn cấp xử lý sạt lở đèo D’Ran và đèo Gia Bắc

Ngày 12.11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh vừa ký lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông tại đèo D’Ran (đoạn Km262+400 - Km262+530 QL20) và đèo Gia Bắc (đoạn Km47+252 - Km54+000 QL28).

Theo đó, công trình khẩn cấp xử lý sạt lở đèo D'Ran, khu vực cầu Treo thuộc P.Xuân Trường - Đà Lạt), có tổng kinh phí 5 tỉ đồng. Dự án tại đèo Gia Bắc (xã Sơn Điền) có kinh phí 4,2 tỉ đồng. Cả hai công trình đều được yêu cầu triển khai ngay sau khi lệnh được ban hành.

Sạt lở đèo D’Ran trên QL20, thuộc P.Xuân Trường - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại đèo D'Ran, lực lượng thi công sẽ tiến hành cắt cơ, hạ tải toàn bộ cung trượt ở khu vực đồi phía trên taluy dương đoạn Km262+400 - Km262+530 để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL20.

Các hạng mục khắc phục gồm: hốt dọn đất đá sạt lở tràn lấp mặt đường, bạt mái taluy dương, đắp bù phần taluy âm bị sạt lở kết hợp kè rọ đá để ổn định nền đường. Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ gia cố lề đường bằng bê tông xi măng, sửa chữa nền, mặt đường, nạo vét khơi thông cống rãnh, làm gờ chắn nước, thay thế hệ thống hộ lan mềm bị hư hỏng.

Sạt lở, sụt lún đoạn qua cầu Treo trên đèo D’Ran ẢNH: LÂM VIÊN

Tất cả các hạng mục đều phải hoàn thành trong 45 ngày kể từ ngày ký lệnh xây dựng khẩn cấp. Nguồn vốn được trích từ ngân sách Trung ương bổ sung cho hoạt động kinh tế đường bộ năm 2025 cùng các nguồn vốn cân đối khác của nhà nước.

Đèo Gia Bắc trên QL28 xảy ra sạt lở nghiêm trọng ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 26 - 30.10, do mưa lớn kéo dài, khu vực cầu Treo đèo D'Ran trên QL20 và đèo Gia Bắc trên QL28 xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây lún nứt kết cấu nền và mặt đường, làm ách tắc giao thông trong nhiều ngày.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, từ đêm 28.10, tỉnh Lâm Đồng đã cấm hoàn toàn xe cộ lưu thông qua khu vực cầu Treo đèo D'Ran. Riêng đèo Gia Bắc, sau khi khắc phục tạm thời, các phương tiện đã có thể qua lại.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng được giao toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến công trình khẩn cấp, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về tính pháp lý, khách quan và chính xác trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất bổ sung kinh phí nếu chi phí vượt dự toán, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.