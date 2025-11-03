Các phương tiện có thể lưu thông qua đèo Gia Bắc trên QL28

Chiều 3.11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ trên hai tuyến QL20, đoạn P.Xuân Trường – Đà Lạt và QL28, đoạn thuộc xã Sơn Điền. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn có thể lưu thông qua đèo Gia Bắc trên QL28.

Sau khi khắc phục sự cố sạt lở, đèo Gia Bắc trên QL28 có thể lưu thông ẢNH: LV

Theo Sở Xây dựng, việc công bố tình huống khẩn cấp nhằm tăng cường biện pháp ứng phó, đồng thời UBND tỉnh sẽ tiếp tục ban hành lệnh khẩn cấp riêng cho từng công trình.

Hiện tại, QL20 đoạn đèo D'Ran đã bị cấm lưu thông do sạt lở. Riêng QL28 hiện đang đảm bảo điều kiện lưu thông 1 làn qua các vị trí xung yếu bị sạt lở, đoạn Km47+252 đến Km54+000 QL28, địa bàn xã Sơn Điền.

Xe cộ có thể lưu thông qua các điểm sạt lở tại đèo Gia Bắc trên QL28 ẢNH: L.V

Lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định sau khi khắc phục các điểm sạt lở, ngày 3.11, QL28 và QL28B nối Đà Lạt với Phan Thiết vận hành bình thường. Trong trường hợp xảy ra sự cố mới, cơ quan chức năng sẽ thông báo kịp thời và tổ chức phân luồng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sạt lở nghiêm trọng tại đoạn cầu Treo, thuộc đèo D'Ran trên QL20 (nối Đà Lạt với Phan Rang) ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.11 UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến QL20, đoạn từ Km262+400 đến Km262+530, khu vực cầu Treo đèo D'Ran (thuộc P.Xuân Trường – Đà Lạt) và đoạn Km47+252 đến Km54+000, thuộc đèo Gia Bắc trên QL28 (xã Sơn Điền).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 26 - 30.10, các đợt mưa lớn kéo dài đã khiến QL20 và QL28 xuất hiện tình trạng sạt lở, lún nứt nền và hư hỏng mặt đường, gây ách tắc giao thông. Tình trạng này không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đồng thời vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp theo nếu không có biện pháp ứng phó khẩn cấp kịp thời.