Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng gấp đôi

Lâm Viên
Lâm Viên
11/11/2025 18:18 GMT+7

Từ ngày sạt lở đèo D'Ran, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cấm người và phương tiện qua lại đã khiến giá vận chuyển hàng hóa từ xã D'Ran lên Đà Lạt tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần.

Giá vận chuyển tăng gấp 2 - 3

Ngày 11.11, PV Thanh Niên cùng đoàn cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và phường Xuân Trường - Đà Lạt khảo sát, kiểm tra hiện trường để tiến hành đổ đá mặt đường tạm xuyên rừng và vườn cà phê, nhằm bảo đảm việc lưu thông của người dân thuận tiện hơn sau khi sạt lở đèo D'Ran.

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao gấp đôi - Ảnh 1.

Người dân hỗ trợ nhau vượt qua con đường xuyên rừng sau khi sạt lở đèo D'Ran

ẢNH: LÂM VIÊN

Một cán bộ Ban Bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoạn đường tạm dài khoảng 400 m sẽ được hốt đất bùn sình lầy và rải đá để người dân đi lại thuận tiện hơn. Cán bộ này cho biết thêm, chậm nhất ngày 12.11, Ban sẽ cho đổ đá cấp phối trên đoạn đường này.

Đèo D'Ran là tuyến đường huyết mạch để người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa từ khu vực Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) và H.Đơn Dương cũ (nay là xã D'Ran) lên Đà Lạt và ngược lại.

Bà Lê Thị L. (ở xã D'Ran) cho biết từ ngày "đóng đèo D'Ran" giá vận chuyển hồng tươi và hàng hóa khác từ xã D'Ran lên Đà Lạt tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần. Cụ thể, một chuyến xe chở hàng từ xã D'Ran lên Đà Lạt trước chỉ 500.000 đồng, nay 1,5 triệu đồng; một thùng hàng trước gửi chỉ 50.000 đồng nay tăng lên 100.000 đồng. Lý do, xe tải phải chạy đường vòng theo QL27 tới ngã ba Fi Nôm rẽ vào QL20, qua trạm thu phí Định An vào cao tốc Liên Khương - Prenn để lên Đà Lạt, xa gần gấp đôi.

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao gấp đôi - Ảnh 2.

Mỗi ngày có hàng trăm xe máy phải vượt qua đoạn đường sình lầy trơn trượt để đi làm

ẢNH: LÂM VIÊN

Những người buôn bán hải sản tươi sống từ Phan Rang lên Cầu Đất (phường Xuân Trường - Đà Lạt) cũng gặp khó khăn, có người phải tạm dừng việc chuyển hàng lên Đà Lạt. Bên cạnh đó, có nhiều công nhân từ xã D'Ran lên làm việc tại các nhà máy thuộc Khu công nghiệp Phát Chi, phường Xuân Trường - Đà Lạt cũng gặp nhiều khó khăn.

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao gấp đôi - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thành Trung (50 tuổi, ở Tổ dân phố Trạm Hành 2, phường Xuân Trường - Đà Lạt) hằng ngày dùng xe cày giúp chở học sinh và người dân qua đoạn đường tạm sình lầy

ẢNH: LÂM VIÊN

Huy động xe múc hỗ trợ qua đoạn đường sình lầy

Ông Nguyễn Thành Trung (50 tuổi, ở Tổ dân phố Trạm Hành 2, phường Xuân Trường - Đà Lạt) cho biết, từ ngày cơ quan chức năng cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở đèo D'Ran, mọi người cùng nhau mở một tuyến đường tạm, băng qua rừng thông và rẫy cà phê để học sinh đến trường và người dân đi thu hoạch, vận chuyển nông sản đang vào mùa thu hoạch cao điểm.

Anh Trần Tuấn, bảo vệ trường THPT Hùng Vương (xã D'Ran) cho biết thêm, hiện có khoảng 50 học sinh tại khu vực Trạm Hành đang học các trường tại xã D'Ran. Trước khi đèo bị sạt lở, khoảng cách di chuyển từ nhà đến trường của các em khoảng 6 - 10 km. Tuy nhiên, sau khi đèo D'Ran bị phong tỏa, các em phải di chuyển quãng đường vòng gần 100 km, không thể đi về trong ngày, việc ở trọ lại cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc mở tuyến đường tạm này rất cần thiết cho các em đi học.

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao gấp đôi - Ảnh 4.

Việc mở tuyến đường tạm này rất cần thiết cho học sinh đi học và người dân đi làm việc.

ẢNH: LÂM VIÊN

Tuy nhiên, do trời mưa liên tục, đường hẹp, địa hình dốc, nền đất yếu, sình lầy nên việc đi lại rất khó khăn. Hằng ngày, phụ huynh phải sử dụng 3 máy cày để vận chuyển học sinh; cử người túc trực tại hiện trường hỗ trợ người đi xe máy vượt qua đoạn đường lầy lội, trơn trượt.

Người dân mong tỉnh Lâm Đồng sớm khắc phục tình trạng sạt lở đèo D'Ran để thuận tiện cho việc đi lại học tập, sản xuất, vận chuyển hàng hóa.

Một số hình ảnh người dân vượt qua con đường xuyên rừng thông và vườn cà phê.

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao gấp đôi - Ảnh 5.

Người dân muốn đi lên rẫy thu hoạch cà phê phải vượt qua đoạn đường tạm này

ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao gấp đôi - Ảnh 6.

Vợ giúp chồng đẩy xe qua đoạn đường gian nan

ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao gấp đôi - Ảnh 7.

Người phụ nữ này phải đi chân đất để qua đoạn đường sình lầy

ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao gấp đôi - Ảnh 8.

Hỗ trợ nhau qua đoạn đường trơn trượt

ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao gấp đôi - Ảnh 9.

Những người đi hái cà phê thuê từ Phan Rang lên Cầu Đất phải qua con đường sình này

ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao gấp đôi - Ảnh 10.

Người dân Tổ dân phố Trạm Hành 2 múc đá để đổ vào đoạn đường lầy lội

ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao gấp đôi - Ảnh 11.

Từ đêm 28.10, cơ quan chức năng cấm lưu thông qua đoạn đèo D'Ran bị sạt lở

ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng cao gấp đôi - Ảnh 12.

Đoạn sạt lở đèo D'Ran từ đêm 28.10 đến nay chưa được khắc phục

ẢNH: LÂM VIÊN

Tin liên quan

Lâm Đồng: Sạt lở đèo D'Ran trên QL20, cấm lưu thông 2 chiều

Lâm Đồng: Sạt lở đèo D'Ran trên QL20, cấm lưu thông 2 chiều

Sạt lở đèo D'Ran trên QL20, đoạn qua xã D'Ran (Lâm Đồng) khiến đất đá, cây cối tràn xuống đường và mặt đường bị rạn nứt. Cơ quan chức năng đã tạm cấm lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn cho người dân.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở đèo D'Ran Sạt lở vận chuyển hàng hóa Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận