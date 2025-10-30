Sạt lở đèo D’Ran: Phân luồng giao thông, đặt biển báo sau khi báo chí phản ánh

Chiều 30.10, Báo Thanh Niên nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo phân luồng, tổ chức giao thông qua đèo D'Ran, đoạn Km 262+400 đến Km 262+530 QL20 trong thời gian sửa chữa chữa, khắc phục sự cố sạt lở.

Công an P.Xuân Trường - Đà Lạt đặt biển cảnh báo tại ngã ba Trại Mát, cách vị trí sạt lở đèo D'Ran khoảng 20 km ẢNH: L.V

Công an đặt biển cảnh báo về sạt lở đèo D'Ran và hướng dẫn lộ trình thay thế ẢNH: CSGT TỈNH LÂM ĐỒNG CUNG CẤP

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng mưa lũ trong 2 ngày 27 và 28.10 trên địa bàn tỉnh đã dẫn đến sự cố sạt lở ta luy dương đoạn Km 262+400 - Km 262+530, QL.20 gây ách tắc giao thông và các phương tiện hiện nay không thể di chuyển qua vị trí trên. Đồng thời đoạn tuyến trên đã xuất hiện thêm cung trượt khác phía trên mái ta luy dương tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Sau khi Sở Xây dựng thống nhất với UBND P.Xuân Trường – Đà Lạt và các đơn vị liên quan, để đảm bảo an toàn giao thông đoạn tuyến trên, Sở Xây dựng tổ chức phân luồng giao thông như sau: cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km 262+400 - Km 262+530, QL.20 (địa bàn P.Xuân Trường – Đà Lạt).

Công an hướng dẫn lộ trình thay thế đi Đà Lạt sau khi đèo D’Ran xảy ra sạt lở nghiêm trọng ẢNH: CSGT TỈNH LÂM ĐỒNG CUNG CẤP

Việc phân luồng đảm bảo giao thông đối với người và phương tiện di chuyển theo hướng từ tỉnh Khánh Hòa (Phan Rang, Ninh Thuận cũ) đi TP.Đà Lạt (cũ) lưu thông theo hướng QL27 đến ngã ba Phi Nôm (Km 177+200, QL.27), rẽ phải vào QL20 để tiếp tục đi P.Xuân Hương - Đà Lạt.

Đối với người và phương tiện di chuyển theo hướng từ TP.Đà Lạt (cũ) đi xã D'ran và Phan Rang (Khánh Hòa) lưu thông theo hướng QL20 đèo Prenn hoặc đèo Mimosa đến ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào QL27 và di chuyển về Phan Rang (Khánh Hòa).

Trong sáng 30.10, nhiều xe du lịch và người dân từ Đà Lạt chạy xuống đèo D'Ran (khoảng 30 km), gần vị trí sạt lở phải quay đầu về lại Đà Lạt vì thiếu bàng thông báo và phân luồng giao thông ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã thông tin đèo D'Ran bị sạt lở nghiêm trọng từ tối 28.10, do đó cơ quan chức năng lập chốt phong tỏa và cấm các phương tiện qua đèo D'Ran để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, do cơ quan chức năng không đặt bảng thông báo từ xa, dẫn đến tình trạng nhiều xe du lịch và người dân từ Đà Lạt chạy xuống đèo D'Ran (khoảng cách khoảng 30 km), gần vị trí sạt lở phải quay đầu về lại Đà Lạt để xuống đèo Prenn hoặc đèo Mimosa để đi Phan Rang.