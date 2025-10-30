Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sạt lở đèo D’Ran: Phân luồng giao thông, đặt biển báo sau khi báo chí phản ánh

Lâm Viên
Lâm Viên
30/10/2025 18:08 GMT+7

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo và hướng dẫn phân luồng giao thông không qua đèo D'Ran bị sạt lở nghiêm trọng, bắt đầu từ 16 giờ ngày 30.10.

Chiều 30.10, Báo Thanh Niên nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo phân luồng, tổ chức giao thông qua đèo D'Ran, đoạn Km 262+400 đến Km 262+530 QL20 trong thời gian sửa chữa chữa, khắc phục sự cố sạt lở.

Sạt lở đèo D’Ran: Phân luồng giao thông, đặt biển báo sau khi báo chí phản ánh - Ảnh 1.

Công an P.Xuân Trường - Đà Lạt đặt biển cảnh báo tại ngã ba Trại Mát, cách vị trí sạt lở đèo D'Ran khoảng 20 km

ẢNH: L.V

Sạt lở đèo D’Ran: Phân luồng giao thông, đặt biển báo sau khi báo chí phản ánh - Ảnh 1.

Công an đặt biển cảnh báo về sạt lở đèo D'Ran và hướng dẫn lộ trình thay thế

ẢNH: CSGT TỈNH LÂM ĐỒNG CUNG CẤP

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng mưa lũ trong 2 ngày 27 và 28.10 trên địa bàn tỉnh đã dẫn đến sự cố sạt lở ta luy dương đoạn Km 262+400 - Km 262+530, QL.20 gây ách tắc giao thông và các phương tiện hiện nay không thể di chuyển qua vị trí trên. Đồng thời đoạn tuyến trên đã xuất hiện thêm cung trượt khác phía trên mái ta luy dương tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Sau khi Sở Xây dựng thống nhất với UBND P.Xuân Trường – Đà Lạt và các đơn vị liên quan, để đảm bảo an toàn giao thông đoạn tuyến trên, Sở Xây dựng tổ chức phân luồng giao thông như sau: cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km 262+400 - Km 262+530, QL.20 (địa bàn P.Xuân Trường – Đà Lạt).

Sạt lở đèo D’Ran: Phân luồng giao thông, đặt biển báo sau khi báo chí phản ánh - Ảnh 2.

Công an hướng dẫn lộ trình thay thế đi Đà Lạt sau khi đèo D’Ran xảy ra sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: CSGT TỈNH LÂM ĐỒNG CUNG CẤP

Việc phân luồng đảm bảo giao thông đối với người và phương tiện di chuyển theo hướng từ tỉnh Khánh Hòa (Phan Rang, Ninh Thuận cũ) đi TP.Đà Lạt (cũ) lưu thông theo hướng QL27 đến ngã ba Phi Nôm (Km 177+200, QL.27), rẽ phải vào QL20 để tiếp tục đi P.Xuân Hương - Đà Lạt.

Đối với người và phương tiện di chuyển theo hướng từ TP.Đà Lạt (cũ) đi xã D'ran và Phan Rang (Khánh Hòa) lưu thông theo hướng QL20 đèo Prenn hoặc đèo Mimosa đến ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào QL27 và di chuyển về Phan Rang (Khánh Hòa).

Sạt lở đèo D’Ran: Phân luồng giao thông, đặt biển báo sau khi báo chí phản ánh - Ảnh 3.

Trong sáng 30.10, nhiều xe du lịch và người dân từ Đà Lạt chạy xuống đèo D'Ran (khoảng 30 km), gần vị trí sạt lở phải quay đầu về lại Đà Lạt vì thiếu bàng thông báo và phân luồng giao thông

ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã thông tin đèo D'Ran bị sạt lở nghiêm trọng từ tối 28.10, do đó cơ quan chức năng lập chốt phong tỏa và cấm các phương tiện qua đèo D'Ran để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, do cơ quan chức năng không đặt bảng thông báo từ xa, dẫn đến tình trạng nhiều xe du lịch và người dân từ Đà Lạt chạy xuống đèo D'Ran (khoảng cách khoảng 30 km), gần vị trí sạt lở phải quay đầu về lại Đà Lạt để xuống đèo Prenn hoặc đèo Mimosa để đi Phan Rang.

Tin liên quan

Sạt lở, đèo D'Ran cấm đường nhưng... không có biển báo từ xa

Sạt lở, đèo D'Ran cấm đường nhưng... không có biển báo từ xa

Nhiều xe chạy từ trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) đến gần điểm sạt lở trên đèo D'Ran, trên QL20 với quãng đường khoảng 30 km nhưng phải quay đầu xe vì bị cấm đường mà không có biển báo từ xa.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở đèo D’Ran Sạt lở đèo D’Ran Phân luồng giao thông Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận