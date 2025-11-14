Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Sạt lở núi khiến đất đá chảy như thác, nghi 3 người bị vùi lấp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/11/2025 12:02 GMT+7

Một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vừa xảy ra ở xã biên giới của TP.Đà Nẵng khiến đất đá đổ về như thác, nghi có 3 người dân đang đi rẫy bị vùi lấp.

Trưa 14.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Zơ râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến đất đá chảy xuống như thác, gây chia cắt đường giao thông trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 35 phút cùng ngày, tại thôn Pứt hàng ngàn mét khối bùn đất từ trên núi đổ xuống chảy như thác, vùi lấp hoàn toàn tuyến đường giao thông.

Đà Nẵng: Sạt lở núi khiến đất đá chảy như 'thác', nghi 3 người bị vùi lấp- Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở đất

ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Zơ râm Buôn cho hay, sau khi vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra, Công an xã phối hợp lực lượng quân sự và các lực lượng khác cố gắng tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, hiện nay ngọn núi vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục sạt trượt nên để đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng chỉ dám bảo vệ vòng ngoài, chưa thể tiếp cận.

"Thời điểm vụ sạt lở xảy ra, trên địa bàn xã thời tiết đang nắng ráo. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc có 3 người dân đang lưu thông qua khu vực đó. Hiện tất cả đều mất liên lạc nên chúng tôi vô cùng lo lắng, mong sao mọi người đều được bình an", ông Buôn nói.

Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cũng thông tin thêm thêm, các lực lượng vẫn đang túc trực để tìm cách tiếp cận hiện trường để tìm kiếm 3 người dân nghi bị vùi lấp do sạt lở núi nói trên. Địa phương cũng vận động bà con nhân dân không vào khu vực sạt lở núi.

Đà Nẵng: Sập nhà do sạt lở đất, 5 người bị thương, 3 ca tiên lượng nặng

Đà Nẵng: Sập nhà do sạt lở đất, 5 người bị thương, 3 ca tiên lượng nặng

Một vụ sập nhà do sạt lở đất ở xã vùng cao Đà Nẵng khiến 5 người bị thương, 3 người tiên lượng nặng. Lực lượng chức năng đang tìm cách mở đường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu do khu vực này bị ách tắc, cô lập.

Đà Nẵng: Một phần ngọn núi sạt lở, đất đá chảy như 'thác' qua QL40B

Cảnh giác lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Trị - Quảng Ngãi

