Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Quân đội khẩn trương tìm người mất tích

Sáng nay 16.11, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng tại xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) tiếp tục được Quân khu 5 triển khai khẩn trương.

Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để chỉ huy, điều phối lực lượng và phương tiện cứu hộ.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi ở xã Hùng Sơn ẢNH: T.T

Tại hiện trường sạt lở núi, địa hình hiểm trở, nhiều bùn nhão khiến việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Đại tá Đỗ Xuân Hùng đã đi khảo sát các điểm sạt lở, nghe báo cáo nhanh từ các đơn vị tham gia và đưa ra phương án tìm kiếm cụ thể.

Đại tá Đỗ Xuân Hùng (thứ 3 từ phải qua) khảo sát hiện trường sạt lở tại xã Hùng Sơn, chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn ẢNH: T.T

Cả trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị thuộc Quân khu 5 cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương được huy động.

Ngoài ra, chó nghiệp vụ cũng được đưa vào hiện trường để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp đất đá và bùn nhão, nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận.

Đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm người bị vùi lấp dưới lớp đất đá ẢNH: T.T

Quân khu 5 còn triển khai máy flycam để khảo sát từ trên cao, khoanh vùng tìm kiếm, giúp rút ngắn thời gian cứu hộ. Công tác tiếp tế lương thực, nước uống và trang thiết bị y tế cho lực lượng cứu hộ được bảo đảm đầy đủ.

Cán bộ, chiến sĩ triển khai tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ đêm 15 đến hết ngày 17.11, TP.Đà Nẵng sẽ hứng một đợt mưa to đến rất to. Lượng mưa tại khu vực đồng bằng và trung du được dự báo đạt 150 - 250 mm, thậm chí có nơi vượt 300 mm. Từ đêm 17 đến hết đêm 18.11, mưa lớn tiếp tục duy trì, tổng lượng mưa phổ biến 80 - 200 mm, một số khu vực có thể vượt ngưỡng 300 mm.

Dự báo từ ngày 19.11, mưa lớn diện rộng nhiều khả năng vẫn kéo dài. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các xã miền núi.

Dù thời tiết tại hiện trường xã Hùng Sơn bắt đầu có mưa kéo dài, địa hình phức tạp nhưng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 vẫn nỗ lực hết mình, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân mất tích trước khi diễn ra mưa lớn đỉnh điểm.

"Với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, các lực lượng đội mưa phối hợp khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ", đại tá Đỗ Xuân Hùng nói.

Chó nghiệp vụ đánh mùi từ vật dụng của nạn nhân, giúp lực lượng cứu hộ khoanh vùng tìm kiếm tại xã Hùng Sơn ẢNH: T.T

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 35 ngày 14.11, tại địa điểm đầu nguồn sông A Vương ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ sạt lở núi khiến đất đá tràn xuống làm vùi lấp một số nhà rẫy của người dân và hơn 200 m đường giao thông.

Liên quan đến vụ sạt lở núi kinh hoàng này, Đồn biên phòng Ga Ry đã báo cáo nhanh về vụ việc. Qua nắm thông tin ban đầu của quần chúng nhân dân, có khoảng 3 người đang đi làm rẫy, nghi bị vùi lấp. Cụ thể, anh Zơ Râm Nhô (công an viên xã Hùng Sơn), chị Bríu Thị Tép (vợ anh Nhô) và anh Hốih Zi Nút (cả 3 đều ở thôn Pứt). Vụ sạt lở cũng vùi lấp 7 xe máy của người dân và 3 nhà rẫy.

Trong ngày 14.11, chính quyền xã Hùng Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 84 hộ dân với 331 nhân khẩu của thôn Glao và 84 hộ dân, 315 nhân khẩu thôn H'juh đến nơi an toàn.