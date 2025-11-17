Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 16 người bị thương

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê (thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh) để chỉ đạo khắc phục hậu quả và ứng cứu các nạn nhân.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đưa người bị thương từ hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê đi cấp cứu ẢNH: C.T.V

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, công tác cứu hộ ở đèo Khánh Lê gặp rất nhiều khó khăn do nước và đất đá từ taluy dương liên tục đổ xuống. Lực lượng cứu hộ nhận định khả năng vẫn còn người bị kẹt nên đang khẩn trương tìm kiếm.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng yêu cầu người dân và phương tiện không tiếp cận khu vực sạt lở.

Lực lượng chức năng và phương tiện đang khắc phục sự cố tại đèo Khánh Lê ẢNH: H.L

Theo báo cáo ban đầu của Đội CSGT đường bộ (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa), vụ sạt lở xảy ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.11. Thời điểm này, xe khách 40 chỗ BS 59H - 531.14 chạy hướng Đà Lạt - Nha Trang, khi đến Km 45 trên QL27C thì bất ngờ bị đất đá và đá tảng từ trên núi đổ xuống, khiến xe bị hư hỏng nặng.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ đã tổ chức phân luồng, chốt chặn giao thông và phối hợp các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, cứu nạn.

Tuy nhiên, trời mưa lớn và vị trí sạt lở nằm giữa hai điểm sạt lở khác tại Km 43 và Km 47 khiến phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận. Lực lượng chức năng buộc phải đi bộ men theo rừng, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Xe khách bị đất, đá từ trên núi đổ xuống gây hư hỏng nặng ẢNH: H.L

Trời mưa lớn và vị trí sạt lở nằm giữa hai điểm sạt lở khác khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn ẢNH: H.L.

Đến khoảng 0 giờ ngày 17.11, lực lượng cứu hộ tiếp cận được hiện trường chính. Tại đây, ghi nhận 6 người tử vong, trong đó 4 thi thể đã được đưa ra ngoài, 2 nạn nhân vẫn mắc kẹt trong xe. Danh tính các nạn nhân đang được xác minh.

Ngoài ra, vụ sạt lở đèo Khánh Lê còn 16 người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa điều trị.