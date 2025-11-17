Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Sơn khiến 1 người chết, 1 người mất tích

Sáng 17.11, ông Đỗ Minh Thạnh, Chủ tịch UBND xã Cam An (Khánh Hòa), cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở đèo Khánh Sơn khiến 1 người chết và 1 người mất tích.

Hiện đèo Khánh Sơn đang có mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao, rất nguy hiểm trong quá trình tiếp cận hiện trường để tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

"Để đảm bảo an toàn cho lực lượng, đơn vị tạm rút khỏi nơi nguy hiểm và tiếp tục tìm kiếm trở lại khi tình hình cho phép", ông Thạnh thông tin.

Lực lượng chức năng xã Cam An xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở đèo Khánh Sơn ẢNH: CA

Trước đó, chiều tối 16.11, tại khu vực suối Tường Vy trên đèo Khánh Sơn (Tỉnh lộ 9), đoạn thuộc xã Cam An, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 3 người bị vùi lấp, 7 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, mưa lớn khiến khối lượng lớn đất đá trên núi tràn xuống lán trại đang có 10 người trú ngụ, trong đó 7 người chạy thoát, 3 nạn nhân còn lại bị vùi lấp.

Đây là khu vực đã được địa phương chốt chặn, cấm đường nhưng những người gặp nạn được một đơn vị quản lý rừng phòng hộ thuê tới dọn dẹp cây cối, đã ở khu vực này trước đó.

Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ phối hợp các đơn vị của xã tìm thấy 2 người. Trong đó, 1 nạn nhân đã tử vong, 1 người chấn thương. Người còn lại bị vùi lấp vẫn đang được tìm kiếm.

Cũng liên quan sạt lở, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 16.11, tại km số 45 QL27C, thuộc đoạn đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), xe khách 40 chỗ BS 59H - 531.14 chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi bị tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ.