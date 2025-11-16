Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm dừng một số tàu Bắc - Nam qua Khánh Hòa do đường sắt bị ngập

Hiền Lương
Hiền Lương
16/11/2025 22:16 GMT+7

Tối 16.11, đại diện Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khiến một số đoạn đường sắt khu gian Ngã Ba - Cam Thịnh Đông, xã Nam Cam Ranh (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa cũ) bị ngập sâu.

Tại km1369+421, nước ngập đường ray khoảng 0,25 m; tại km1367+050, đất đá tràn xuống làm lấp khe ray, khiến tàu phải ngưng lưu thông. Từ 15 giờ 30 hôm nay 16.11, ngành đường sắt đã tạm dừng các chuyến tàu tại hai đầu ga Ngã Ba và ga Cam Thịnh Đông, đợi nước rút, sau đó sẽ tiếp tục lộ trình.

Cụ thể, tàu SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn chờ đường tại ga Cam Thịnh Đông; tàu SE22 xuất phát từ ga Sài Gòn chờ tại ga Kà Rôm; tàu SE21 xuất phát từ ga Đà Nẵng chờ tại ga Nha Trang.

Lực lượng chức năng đang khắc phục trong mưa, nhưng thời tiết tiếp tục xấu, nguy cơ mất an toàn còn cao nên chưa thể thông đường. Hành khách được bố trí nơi chờ và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm.

Tạm dừng một số tàu Bắc - Nam qua Khánh Hòa do đường sắt bị ngập- Ảnh 1.

Một đoạn đường sắt qua Khánh Hòa bị ngập khiến tàu chưa thể lưu thông

ẢNH: Đ.T

Một lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho hay, các điểm nói trên thường bị ngập sau mưa lớn, kéo dài. Các tàu đang ngưng trệ khi qua đây sẽ đợi nước hạ thì có thể hành trình trở lại.

Trước đó, chiều 16.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên diện rộng sau khi nhiều khu vực trong tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kéo dài.

Theo bản tin phát lúc 17 giờ 30 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 16 giờ qua, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm lên mức cao như Suối Cát 153,7 mm, Suối Tiên 195,4 mm, Nha Trang 126,9 mm, Cam Ranh 193,5 mm, Công Hải 125,3 mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã vượt ngưỡng 80%, đạt trạng thái gần bão hòa, làm tăng đáng kể nguy cơ mất an toàn tại các vùng đồi dốc và lưu vực nhỏ.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 6 giờ tới Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 40-80 mm và có nơi vượt 120 mm. Trên nền đất đã bão hòa, lượng mưa này được đánh giá có thể kích hoạt các hiện tượng thiên tai cực đoan, đặc biệt tại khu vực miền núi, ven sườn và các tuyến đường đèo dốc.

Tin liên quan

Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún

Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún

Chiều 16.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên diện rộng, sau khi nhiều khu vực trong tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kéo dài.

Khám phá thêm chủ đề

đường sắt Ga Nha Trang ga Cam Thịnh Đông Lưu thông dừng tàu tàu Bắc - Nam đường sắt bị ngập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận