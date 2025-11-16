Tạm dừng một số tàu Bắc - Nam qua Khánh Hòa do đường sắt bị ngập

Tại km1369+421, nước ngập đường ray khoảng 0,25 m; tại km1367+050, đất đá tràn xuống làm lấp khe ray, khiến tàu phải ngưng lưu thông. Từ 15 giờ 30 hôm nay 16.11, ngành đường sắt đã tạm dừng các chuyến tàu tại hai đầu ga Ngã Ba và ga Cam Thịnh Đông, đợi nước rút, sau đó sẽ tiếp tục lộ trình.

Cụ thể, tàu SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn chờ đường tại ga Cam Thịnh Đông; tàu SE22 xuất phát từ ga Sài Gòn chờ tại ga Kà Rôm; tàu SE21 xuất phát từ ga Đà Nẵng chờ tại ga Nha Trang.

Lực lượng chức năng đang khắc phục trong mưa, nhưng thời tiết tiếp tục xấu, nguy cơ mất an toàn còn cao nên chưa thể thông đường. Hành khách được bố trí nơi chờ và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm.

Một đoạn đường sắt qua Khánh Hòa bị ngập khiến tàu chưa thể lưu thông ẢNH: Đ.T

Một lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho hay, các điểm nói trên thường bị ngập sau mưa lớn, kéo dài. Các tàu đang ngưng trệ khi qua đây sẽ đợi nước hạ thì có thể hành trình trở lại.

Trước đó, chiều 16.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên diện rộng sau khi nhiều khu vực trong tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kéo dài.

Theo bản tin phát lúc 17 giờ 30 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 16 giờ qua, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm lên mức cao như Suối Cát 153,7 mm, Suối Tiên 195,4 mm, Nha Trang 126,9 mm, Cam Ranh 193,5 mm, Công Hải 125,3 mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã vượt ngưỡng 80%, đạt trạng thái gần bão hòa, làm tăng đáng kể nguy cơ mất an toàn tại các vùng đồi dốc và lưu vực nhỏ.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 6 giờ tới Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 40-80 mm và có nơi vượt 120 mm. Trên nền đất đã bão hòa, lượng mưa này được đánh giá có thể kích hoạt các hiện tượng thiên tai cực đoan, đặc biệt tại khu vực miền núi, ven sườn và các tuyến đường đèo dốc.