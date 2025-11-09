Khi nào đường sắt Bắc - Nam thông tuyến?

Ngày 9.11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam huy động hàng trăm công nhân cùng nhiều phương tiện và vật tư cần thiết để khắc phục sự cố sạt lở tại Km 1136 với hơn 90 m thuộc xã Xuân Lãnh, Đắk Lắk (H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ), do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra vào tối 6.11 và đặt mục tiêu thông tuyến đường sắt Bắc - Nam vào tối 10.11.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đặt mục tiêu thông tuyến vào tối 10.11 ẢNH: CTV

Để phục vụ công tác khắc phục sạt lở sau bão Kalmaegi, thông tuyến đường sắt Bắc - Nam trong thời gian sớm nhất, đơn vị thi công đã khẩn trương mở đường công vụ nối từ quốc lộ 19C vào khu vực sạt lở, tạo điều kiện cho xe tải vận chuyển vật liệu. Cùng với đó, các đoàn tàu chở đá và vật tư kỹ thuật cũng được bố trí chạy đến hai đầu sạt lở, rút ngắn thời gian cung ứng và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong sáng 9.11, nhiều hạng mục quan trọng sắp hoàn thành như: đổ bê tông gia cố mố cầu tạm, lắp dựng phần trụ và dầm thép. Lực lượng công nhân tiếp tục thay phiên nhau làm việc ngày đêm, đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch.

Hàng trăm công nhân khắc phục sự cố sạt lở đường sắt tại Km 1136 thuộc xã Xuân Lãnh, Đắk Lắk ẢNH: CTV

Theo Tổng công ty đường sắt Việt Nam, giải pháp thi công được chia thành hai giai đoạn. Hiện đơn vị thi công đã thực hiện công tác đảm bảo giao thông giai đoạn 1 với các giải pháp như: xây dựng cầu tạm với hai mố, hai trụ và ba nhịp dầm thép, bảo đảm tàu có thể lưu thông qua khu vực sạt lở với tốc độ hạn chế khoảng 5 km/giờ.

Sau khi thông tuyến, giai đoạn 2 sẽ được triển khai với việc thi công công trình cố định, gia cố vĩnh cửu nền đường để đảm bảo an toàn lâu dài.

Hơn 90 m đường sắt bị treo lơ lửng sau sự cố sạt lở do bão Kalmaegi gây ra vào tối 6.11 ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết đơn vị xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến vận tải quốc gia.

"Ngành đường sắt huy động nhân lực và vật lực, làm việc suốt ngày đêm. Mục tiêu đặt ra là đến 18 giờ ngày 10.11 sẽ hoàn thành thi công cầu tạm và thông tuyến với tốc độ tàu qua điểm sạt lở đạt 5 km/giờ", ông Vượng cho biết thêm.

Sau khi thông tuyến, đơn vị sẽ tiếp tục thi công cố định để đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài. Song song với công tác khắc phục sửa chữa điểm sạt lở, ngành đường sắt đã huy động phương tiện chuyển tải hành khách giữa các ga do ảnh hưởng của cơn bão.