Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Huế sau 3 ngày chìm trong nước lũ

Hà Mai
31/10/2025 08:59 GMT+7

Đến sáng nay, sau 3 ngày bị ách tắc, toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam đã cơ bản thông suốt, ngoại trừ các đôi tàu SE5/6 và SE9/10 vẫn tạm ngừng khai thác do ảnh hưởng của lịch trình điều chỉnh trước đó.

Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, 5 giờ sáng nay (31.10) đã khôi phục và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn TP.Huế. Tàu được khai thác trở lại với tốc độ hạn chế 5 km/giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn tàu qua khu vực.

Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Huế sau 3 ngày chìm trong nước lũ- Ảnh 1.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP.Huế đã được khôi phục và thông tuyến

ẢNH: V.A

Theo lãnh đạo đơn vị, đến rạng sáng nay, mực nước đã rút xuống dưới nền đá đường sắt.  Trước đó, từ 16 giờ ngày 27.10, đoạn đường sắt qua thành phố Huế bị ngập cao 0,15 - 0,2m, buộc ngành đường sắt phải phong tỏa cung đường. Cùng thời điểm, mực nước sông Hương dâng sát đáy dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên, chỉ còn cách 0,1m. Để bảo vệ công trình, Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã điều hai đoàn tàu chở tổng cộng 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra án ngữ trên hai cầu, tăng tải trọng nhằm chống nguy cơ lũ cuốn trôi.

Lúc 10 giờ ngày 29.10, khi nước sông Hương cách đáy dầm cầu 1,2m, công ty đã cho rút hai đoàn tàu về ga Huế. Tuy nhiên, chỉ 8 tiếng sau, lũ sông Hương lên trở lại, chỉ cách đáy dầm 0,04m, đơn vị lại phải điều hai đoàn tàu trở lại cầu và di dời đoàn tàu ra khỏi cầu vào sáng 30/10 để phục vụ thông tuyến đường sắt. 

Trong đêm 30.10, hàng trăm cán bộ, công nhân ngành đường sắt đã được huy động tăng ca xuyên đêm, khẩn trương gia cố, bổ sung vật liệu, kiểm tra độ ổn định nền ray, để kịp thời thông tuyến sớm nhất. Lúc 6 giờ 30 phút, đoàn tàu chở đá từ ga Sỹ Hiền được bố trí vào khu ga Văn Xá để thử đường và bổ sung đá vào các vị trí bị trôi, hỏng.

Như vậy, đến sáng nay, sau 3 ngày bị ách tắc, toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam đã cơ bản thông suốt, ngoại trừ các đôi tàu SE5/6 và SE9/10 vẫn tạm ngừng khai thác do ảnh hưởng của lịch trình điều chỉnh trước đó. Trong thời gian tuyến đường bị chia cắt, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách an toàn qua khu vực bị ngập.

