Đề xuất giao TP.HCM làm đường sắt 3,5 tỉ USD nối Tân Sơn Nhất - Long Thành

Theo Bộ Xây dựng, việc vận chuyển hành khách bằng đường sắt từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đến Cảng HKQT Long Thành bằng đường sắt được kết nối qua 2 tuyến: tuyến đường sắt đô thị số 6 kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (nút giao Phú Hữu) và tuyến đường sắt đô thị số 2 kết nối từ Cảng Tân Sơn Nhất đến ga Thủ Thiêm. Cả 2 tuyến sau đó dùng chung hạ tầng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối tới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phương án nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Hiện nay, các tuyến metro số 2, metro số 6, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là các tuyến đường sắt được xác định trong quy hoạch của TP.HCM và quy hoạch mạng lưới đường sắt. Để bảo đảm khai thác thuận lợi giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, các dự án cần đầu tư đồng bộ về thời gian, công nghệ, tổ chức khai thác.

Do đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng giao UBND TP.HCM chủ trì làm việc, thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND TP.HCM là cơ quan chủ quản dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng quyết định theo quy định.

Khi được giao làm cơ quan chủ quản, TP.HCM tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu hiện có của dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư.

Bộ cũng kiến nghị cho phép TP.HCM nghiên cứu bổ sung tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành vào trong quy hoạch đường sắt đô thị TP.HCM. Đồng thời xem xét, chấp thuận bổ sung tuyến đường sắt này vào danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù đặc biệt theo Nghị quyết 188 của Quốc hội.

Bộ Xây dựng với vai trò cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải sẽ hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt và phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM trong quá trình triển khai dự án.

Về nguồn vốn đầu tư, Bộ Xây dựng cho biết khi được chuyển về địa phương thực hiện, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt được xem xét trên cơ sở kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD khu vực dự án. Từ đó sẽ có thêm các giải pháp huy động nguồn vốn (ngân sách địa phương, vốn tư nhân…), thu hút được nhà đầu tư quan tâm tham gia để so sánh, lựa chọn hình thức đầu tư, nguồn vốn đầu tư phù hợp hơn.

Theo phương án của Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ Xây dựng, tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài khoảng 42 km, thiết kế đường đôi, khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Tuyến gồm 20 ga, vận chuyển hành khách nội ngoại ô từ TP.HCM, tỉnh Đồng Nai đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3,5 tỉ USD.