Gia Lai và Đắk Lắk chịu thiệt hại hạ tầng điện nặng nhất do bão Kalmaegi

EVNCPC cho biết thêm, ngành điện vẫn đang nỗ lực khẩn trương khắc phục sự cố, đặc biệt tại 2 địa phương chịu thiệt hại nặng do bão Kalmaegi (bão số 13) là Gia Lai và Đắk Lắk.

Trong đêm qua 8.11 và rạng sáng nay 9.11, các đội ứng trực của EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho thêm hơn 90.000 khách hàng tại Gia Lai và Đắk Lắk. Hiện còn gần 370.000 khách hàng tại 2 tỉnh này chưa có điện. Các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện để sớm cấp điện trở lại.

Trên lưới điện trung áp, toàn EVNCPC ghi nhận 468 vụ sự cố, đã xử lý 333 vụ (hơn 71%), còn 135 vụ đang tiếp tục khắc phục. Tổng số 19.563 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng, trong đó 15.279 trạm (hơn 78%) đã được khôi phục, 4.284 trạm vẫn còn mất điện.

Công nhân điện lực dầm mình trong nước lũ, nỗ lực cấp điện trở lại cho người dân sau bão Kalmaegi ẢNH: S.X

Ước tính công suất chưa khôi phục khoảng 226,7 MW, tương đương gần 6% công suất phụ tải cực đại của toàn hệ thống.

Công ty Điện lực Gia Lai đã khôi phục 107/208 vụ sự cố, còn 275.085 khách hàng và 3.099 trạm biến áp phân phối chưa có điện, ước tính công suất mất 191,5 MW.

Còn tại Công ty Điện lực Đắk Lắk, địa bàn này đã khôi phục 79/113 vụ sự cố, còn 85.989 khách hàng và 1.069 trạm biến áp phân phối đang mất điện, ước tính công suất mất 35,2 MW.

Đối với lưới điện 110 kV, các đơn vị đã khôi phục 29/30 vụ sự cố và sa thải đường dây; hiện chỉ còn 1 đường dây 110 kV thuộc Công ty Điện lực Gia Lai (đường dây 173/Hoài Nhơn - 177/220 Phù Mỹ) đang được xử lý. 100% số trạm biến áp 110 kV đã vận hành trở lại, bảo đảm nguồn cấp chính cho hệ thống điện khu vực.

EVNCPC khẳng định, dù nhiều khu vực vẫn bị chia cắt do mưa bão Kalmaegi, hàng ngàn cán bộ, công nhân ngành điện miền Trung vẫn túc trực trên hiện trường, làm việc xuyên đêm trong điều kiện khắc nghiệt, với quyết tâm sớm khôi phục cấp điện ổn định, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân vùng bị ảnh hưởng.