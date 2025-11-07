Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hơn 1,6 triệu khách hàng tại miền Trung mất điện do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
07/11/2025 10:02 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi với mưa to, gió mạnh trên diện rộng, nhiều khu vực thuộc miền Trung - Tây nguyên đã xảy ra sự cố nghiêm trọng trên lưới điện, khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện.

Đến 7 giờ sáng nay 7.11, theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), toàn hệ thống ghi nhận 427 vụ sự cố và sa thải lưới điện trung áp do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi.

Cụ thể, 53 vụ đã được khôi phục, còn 374 vụ đang tiếp tục được xử lý. Hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện, EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho 315.016 khách hàng, còn lại hơn 1,288 triệu khách hàng mất điện (chiếm hơn 26% tổng số khách hàng toàn tổng công ty).

Theo EVNCPC, hiện có 18.722 trạm biến áp phân phối bị mất điện, trong đó 3.674 trạm đã được khôi phục, còn 15.048 trạm (chiếm hơn 26%), với công suất mất khoảng 655 MW, tương đương 17,2% công suất cực đại toàn hệ thống (Pmax = 3.803 MW).

- Ảnh 1.

Ngành điện các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 13 Kalmaegi đang nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão gây ra

ẢNH: S.X

Trên lưới điện 110 kV đã xảy ra 31 vụ sự cố, sa thải đường dây, gây mất điện tại nhiều trạm biến áp. Một số khu vực bị ảnh hưởng nặng gồm Gia Lai với 13/30 trạm (Quy Nhơn, Long Mỹ, Vân Canh, Nhơn Hội, Phước Sơn, Đống Đa, Cảng Quy Nhơn, Nhơn Tân, Tây Sơn, Đồn Phó, An Khê, K'Bang, Krông Pa), Phú Yên với 4/26 trạm (Tuy An, Sông Cầu, Sông Cầu 2, Đồng Xuân).

Bão Kalmaegi càn quét: Miền Trung hứng mưa lớn, nguy cơ sạt lở khắp nơi

Ngay sau khi bão số 13 Kalmaegi suy yếu, EVNCPC đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc huy động toàn bộ lực lượng xung kích, phối hợp chính quyền địa phương tập trung khắc phục sự cố, cô lập điểm hư hỏng và khôi phục điện cho các phụ tải ưu tiên, như: bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, thông tin liên lạc, cấp nước sinh hoạt…

EVNCPC cho biết đang tiếp tục điều động nhân lực, vật tư từ các khu vực ít bị ảnh hưởng để hỗ trợ địa bàn thiệt hại nặng, phấn đấu khôi phục cấp điện sớm nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

