Sạt lở đèo Khánh Lê, đường đến Đà Lạt thêm điểm ách tắc

Sáng 17.11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê (QL27C) để chỉ đạo phối hợp với lực lượng tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Hồng Hải cho biết ngay sau khi nắm thông tin sạt lở đèo Khánh Lê, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười lập tức chỉ đạo công an và các lực lượng tiếp cận hiện trường, theo hướng từ Đà Lạt xuống vị trí vụ tai nạn (thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) để phối hợp cứu hộ người bị nạn kịp thời.

Lực lượng của Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê vào đêm 16.11 ẢNH: H.H

Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đi ngay trong đêm, nhưng khi gần đến hiện trường lại xảy ra sạt lở một điểm khác, khiến việc di chuyển gặp khó khăn.

Rạng sáng nay (17.11), lực lượng của Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp với các lực lượng của Khánh Hòa khắc phục vụ sạt lở đèo Khánh Lê. Tuy nhiên, nhiều điểm sạt lở xảy ra do mưa lớn đêm qua, hiện vẫn chưa khắc phục xong, giao thông vẫn bị chia cắt.

Tuyến QL27C bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: H.H

Đến Đà Lạt bằng đường nào?

Vụ sạt lở nghiêm trọng đèo Khánh Lê khiến QL27C nối Nha Trang và Đà Lạt bị chia cắt, giao thông đang ách tắc.

Trong khi đó, CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đang hạn chế di chuyển trên đèo Ngoạn Mục (tức đèo Sông Pha) của QL27 nối Phan Rang (cũ) lên Đà Lạt. Đèo Prenn đang bị sạt lún, nứt đường nghiêm trọng, nguy hiểm cho người và phương tiện đến Đà Lạt.

Tuyến QL28 nối Bình Thuận cũ với Di Linh (cũ) có đoạn đèo Gia Bắc với hàng chục điểm sạt lở chưa được xử lý dứt điểm, xe lưu thông qua điểm đèo này hết sức nguy hiểm.

Lực lượng chức năng các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng vẫn đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở ẢNH: H.L

Bên cạnh đó, tuyến đường gần nhất nối Mũi Né với Đà Lạt là QL28B, tại điểm đèo Đại Ninh, đang trong quá trình tu sửa, từng sạt lở liên tục thời gian qua. Nhiều điểm sạt lở khác trên tuyến đường này cũng có nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân khi di chuyển đến Đà Lạt thời điểm này nên tránh các khu vực đang sạt lở, chọn tuyến giao thông phù hợp như QL20, QL28 hoặc các đường tỉnh lộ khác.

Phó chủ tịch UNBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các địa phương sử dụng phương án "4 tại chỗ", túc trực để xử lý ngay khi có sạt lở các đèo nếu xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo các ban quản lý bảo trì đường bộ của tỉnh khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông kết nối với Đà Lạt một cách an toàn.