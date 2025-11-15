Săn mây Đà Lạt đứng đầu top trải nghiệm bình minh thế giới, theo tạp chí Mỹ

Bình minh không chỉ là ánh sáng đầu tiên của ngày, mà còn là cái nhìn thoáng qua về lịch sử ẩn giấu của một nơi chốn, về cuộc sống lặng lẽ lúc đường phố chưa đông đúc và quán cà phê chưa mở cửa. Bảy trải nghiệm buổi sáng sớm này, từ săn mây ở Việt Nam đến đầm lầy nước mặn ở Pháp tới những bánh phô mai ra đời ở Ý - mang đến nhiều điều hơn là một cảnh bình minh. Chúng cho thấy phần lớn thế giới thức dậy trước khi chúng ta thức giấc. Vì vậy, hãy đến sớm để xem những người khác trên khắp thế giới bắt đầu ngày mới của họ như thế nào.

Và bất ngờ, National Geographic chọn săn mây Đà Lạt đứng số 1 trải nghiệm bình minh trên thế giới. "Ở vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam, buổi sáng là thời điểm của mây. Trước khi mặt trời mọc, những người đi bộ leo lên những sườn núi cao 1.400 mét so với mực nước biển ở Đà Lạt để ngắm nhìn những thung lũng ngập tràn sương mù, những đỉnh núi trôi nổi như những hòn đảo giữa biển trắng. Người dân nơi đây gọi đó là săn mây, một thú vui kết hợp giữa khoa học và phong cảnh", National Geographic miêu tả.

Ngoại ô Đà Lạt trong màn sương mờ buổi sáng ẢNH: BÙI VĂN HẢI

"Mây Đà Lạt đặc biệt đẹp trong không khí se lạnh buổi sáng", anh Đinh Văn Đôn, chủ sở hữu Happy Day Travel, chia sẻ. Bài báo viết tiếp: Cảnh tượng này thoáng qua - được hình thành khi không khí đêm mát mẻ giữ sương mù trong thung lũng, rồi bị thiêu rụi bởi ánh nắng giữa buổi sáng. Trong một giờ, trái đất như lơ lửng giữa trời và đất, một cảnh tượng phù du như chính những đám mây. Từng là một bí mật địa phương, săn mây giờ đây đã trở thành "thú vui quốc gia" và là điều không thể thiếu đối với du khách…

Bảy trải nghiệm bình minh còn lại trong danh sách gồm: Ethiopia: Khám phá núi lửa ở vùng trũng thấp Danakil; Peru: Học cách sử dụng khung cửi với những người thợ dệt Quechua; Ý: Chứng kiến nghệ thuật làm ra món Parmigiano Reggiano; Pháp: Buổi sáng trên đầm lầy nước mặn Guérande; Bồ Đào Nha: Câu cá truyền thống lúc bình minh ở Azores; Ấn Độ: Điệu raga buổi sáng trên sông Hằng ở Varanasi.