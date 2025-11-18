Các đèo Mimosa, Prenn và D'Ran sạt lở, đường lên Đà Lạt thêm khó khăn

Chiều 18.11, đại diện UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt cho biết vừa phát hiện trên đèo Mimosa (QL20) - cửa ngõ vào các phường trung tâm Đà Lạt - xuất hiện tình trạng sạt trượt đất phía ta luy âm. Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo để các phương tiện lưu thông an toàn.

Theo ghi nhận, điểm sạt trượt nằm ở đoạn cuối đèo Mimosa, với chiều dài gần 20 m.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông trên đèo Mimosa sau khi phát hiện sạt lở ẢNH: L.V.

Điểm sạt trượt nằm ở phía ta luy âm ẢNH: L.V.

Cơ quan chức năng giăng dây cảnh báo, các phương tiện lưu thông hạn chế qua khu vực sạt lở trên đèo Mimosa ẢNH: LV

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 17.11, tại đèo Prenn, đoạn Km 224+600 - Km 224+700 xảy ra sụt lún, sạt lở kè chắn ta luy âm, làm một nửa nền đường hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM bị sạt; các vết nứt kéo dài khoảng 100 m, ăn sâu vào lòng đường. Để đảm bảo an toàn, từ 10 giờ ngày 17.11, lực lượng chức năng cấm các phương tiện lưu thông qua đèo Prenn, đồng thời hướng dẫn các phương tiện đi theo cung đường đèo Mimosa hoặc đèo SAM - Tuyền Lâm để vào ra Đà Lạt.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo Prenn, đoạn bị sạt lở nói trên. Đồng thời, giao P.Xuân Hương - Đà Lạt bố trí lực lượng trực ban 24/24 để theo dõi diễn biến thiên tai, tình trạng dịch chuyển và các vết nứt mới. Tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 khảo sát, đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục, tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn ẢNH: L.V.

Trước đó, ngày 28.10, đèo D'Ran trên QL20, tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với Phan Rang (Khánh Hòa) cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Tỉnh Lâm Đồng cũng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo D'Ran, cấm các phương tiện qua lại đoạn đèo sạt lở.

Như vậy, chỉ trong 20 ngày, do mưa lớn kéo dài, các tuyến đèo vào trung tâm Đà Lạt đều bị sạt lở, sạt trượt nguy hiểm.