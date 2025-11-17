Đèo Prenn sạt lở trong thời gian bảo hành, đơn vị nào khắc phục?

Ngày 17.11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đến kiểm tra tình trạng sạt lở, sụt lún trên đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá đây là vụ sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, cần sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, trong thời gian tạm cấm lưu thông qua đèo Prenn, các đơn vị liên quan phải hướng dẫn người dân, du khách và phương tiện chọn các tuyến đường thay thế để vào các phường trung tâm Đà Lạt.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 phải qua) và ông Bùi Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (bên trái) đến kiểm tra tình trạng sạt lở đèo Prenn ẢNH: HS

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở NN-MT khẩn trương làm các thủ tục để công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn tuyến đèo Prenn sạt lở, sụt lún.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 17.11, tại đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700 xảy ra sụt lún, sạt lở kè chắn taluy âm, làm một nửa nền đường hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM bị sạt; các vết nứt kéo dài khoảng 100 m, ăn sâu vào lòng đường.

Sạt lở, sụt lún nghiêm trọng trên đèo Prenn ẢNH: LV

Để đảm bảo an toàn, từ 10 giờ ngày 17.11, lực lượng chức năng cấm các phương tiện lưu thông qua đèo Prenn, đồng thời hướng dẫn đi theo cung đường đèo Mimosa hoặc đèo SAM - Tuyền Lâm để vào ra Đà Lạt.

Đơn vị nào sửa chữa, khắc phục sạt lở đèo Prenn?

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn bộ tuyến đường đèo Prenn hiện đang trong thời gian bảo hành 12 tháng, kéo dài đến hết ngày 17.12.2025.

Theo biên bản bàn giao, công trình nâng cấp, mở rộng đèo Prenn được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng chính thức tiếp nhận quản lý, khai thác và đưa vào sử dụng từ ngày 17.12.2024. Như vậy, công trình đang trong thời hạn bảo hành 12 tháng.

Đèo Prenn bị sụt lún, sạt lở trong thời hạn bảo hành 12 tháng

ẢNH: LV

Dự án nâng cấp mở rộng đèo Pren từ 2 làn lên 4 làn đường có tổng chiều dài 7,4 km, điểm đầu tại Km221+680, QL20 (giáp cao tốc Liên Khương - Đà Lạt) và điểm cuối tại Km229+050, QL20 (nút giao vào bến xe liên tỉnh P.Xuân Hương - Đà Lạt). Công trình do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư; liên danh Công ty CP Xây dựng Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả thi công.

Căn cứ Thông báo số 659/TB-SGTVT ngày 30.9.2024 của Sở GTVT Lâm Đồng (cũ) về kết quả nghiệm thu hoàn thành, dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo quy định, trong thời gian bảo hành, nhà thầu thi công có trách nhiệm duy tu, sửa chữa và khắc phục các hư hỏng phát sinh theo đúng hợp đồng và quy định, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khi khu vực đèo thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng cấm các phương tiện qua khu vực sạt lở đèo Prenn từ 10 giờ ngày 17.11 ẢNH: LV

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày mai (18.11), Ban Bảo trì đường bộ tỉnh cùng bên tư vấn và liên danh thi công sẽ có buổi họp để đánh giá sơ bộ thực trạng khu vực sụt lún, sạt trượt. Các cơ quan chức năng sẽ đánh giá nguyên nhân dẫn đến sạt lở, sụt lún do chất lượng công trình hay do thiên tai, từ đó sẽ đưa ra phương án khắc phục sớm nhất có thể.