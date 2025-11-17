Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cấm lưu thông qua đèo Prenn từ 10 giờ ngày 17.11

Lâm Viên
Lâm Viên
17/11/2025 10:46 GMT+7

Mưa lớn kéo dài từ ngày 16.11 đến sáng hôm nay 17.11 đã gây sụt lún đèo Prenn (Đà Lạt), cơ quan chức năng cấm các phương tiện lưu thông. QL20 đoạn qua thôn Định An, xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) bị ngập sâu.

Do mưa lớn kéo dài từ ngày 16.11 đến sáng hôm nay 17.11 đã gây sụt lún, sạt lở đèo Prenn, QL20, từ 10 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng cấm các phương tiện lưu thông qua đèo để đảm bảo an toàn.

Đèo Prenn sụt lún nghiêm trọng, cấm các phương tiện lưu thông - Ảnh 1.

Đèo Prenn sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: L.V

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vị trí sụt lún, sạt lở đèo Prenn tại Km 224+ 600. Tại đây, một phần ta luy âm bị sạt lở, trên mặt đường có nhiều vết nứt kéo dài khoảng 80m ăn sâu vào ½ mặt đường.

Đèo Prenn sụt lún nghiêm trọng, cấm các phương tiện lưu thông - Ảnh 2.

Vị trí sụt lún, sạt lở đèo Prenn tại Km 224+ 600, kéo dài khoảng 80m

ẢNH: L.V

Để bảo đảm an toàn, từ 10 giờ ngày 17.11, tỉnh Lâm Đồng cấm mọi phương tiện qua đèo Prenn. Lực lượng CSGT hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua đèo Mimosa và đèo SAM - Tuyền Lâm để vào, ra Đà Lạt theo hướng QL20.

Đèo Prenn sụt lún nghiêm trọng, cấm các phương tiện lưu thông - Ảnh 3.

Đèo Prenn sụt lún, sạt lở nghiêm trọng , cơ quan chức năng cấm các phương tiện lưu thông, chuyển qua đèo Mimosa và ra vào Đà Lạt

ẢNH: L.V

Cũng do mưa lớn, nên rạng sáng cùng ngày QL20 đoạn qua thôn Định An, xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) bị ngập sâu. Một đợt lũ cục bộ từ khu vực Đà Lạt đã bất ngờ đổ về, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều nhà dân ở các thôn Định An, Tân An, K'Long bị ngập hơn 1 m, nhiều diện tích canh tác rau màu, sân bóng chìm trong nước lũ.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương tạm cấm xe máy và ô tô con qua QL20 đoạn ngập lụt; đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

