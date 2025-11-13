Đóng đèo D'Ran do sạt lở: Hỗ trợ đá để người dân làm đường tạm xuyên rừng

Ngày 13.11, ông Trương Trung Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết Ban Bảo trì đường bộ thuộc sở, sau khi khảo sát đã vận chuyển đá đến khu vực cầu Treo, đèo D'Ran để người dân làm đường xuyên rừng đi làm và đưa con em đi học trong thời gian đóng đèo D'Ran trên quốc lộ 20 để khắc phục sự cố sạt lở.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 mét khối đá để người dân tổ Trạm Hành, phường Xuân Trường - Đà Lạt rải đường tạm xuyên rừng

"Ban Bảo trì đường bộ tập kết vật liệu đến khu vực cầu Treo từ chiều ngày 12.11, hôm nay đang tiếp tục vận chuyển lên hiện trường 120 m3 để các hộ dân tổ chức thi công", ông Thắng cho biết.

Người dân dùng xe múc, xe cày vận chuyển đá để rải đường ẢNH: LÂM VIÊN

Người dân tự rải đá và đầm đá trên đoạn đường tự mở xuyên rừng vì đèo D'Ran đang cấm lưu thông ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Thành Trung (50 tuổi, ở tổ dân phố Trạm Hành 2, phường Xuân Trường - Đà Lạt) cho biết thêm, chiều tối hôm qua (12.11) xe vận chuyển đá đầu tiên của Sở Xây dựng chở xe đá 6 m3 tới hiện trường bà con rất phấn khởi. Sáng 13.11, bà cùng nhau dùng xe múc, xe cày chở đá rải đường. Tuy nhiên, đến 12 giờ trưa cùng ngày chưa có thêm xe đá nào.

Cũng theo ông Trung, tối 12.11, Phòng Kinh tế - đô thị phường Xuân Trường - Đà Lạt cũng hỗ trợ 20 m3 xà bần, số vật liệu này cũng đã được rải hết.

Phòng Kinh tế - đô thị phường Xuân Trường - Đà Lạt hỗ trợ 20 mét khối xà bần, số vật liệu này cũng đã được rải hết ẢNH: LÂM VIÊN

Người dân hai tổ dân phố Trạm Hành 1 và 2, phường Xuân Trường - Đà Lạt tự rải đá con đường xuyên rừng và rẫy cà phê

Đến trưa 13.1, một số đoạn đường được rải đá xe máy lưu thông dễ dàng hơn. Người dân mong muốn được cung cấp loại đá cấp phối nhỏ phù hợp để xe máy qua lại dễ dàng, nếu đá lớn xe máy khó đi lại và dễ té ngã.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ sạt lở đèo D'Ran xảy ra tối 28.10 tại Km262+400, khu vực cầu Treo đèo D'Ran. Đèo D'Ran trên quốc lộ 20, tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Rang (Khánh Hòa). Khảo sát ban đầu cho thấy cung trượt khu vực sạt lở rộng khoảng 3.500 m2, khối lượng đất đá sạt xuống lên đến 60.000 m3.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, tỉnh Lâm Đồng công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai qua đoạn đèo D'Ran bị sạt lở, tạm cấm lưu thông cả hai chiều qua khu vực sạt lở đèo D'Ran.

Do đó, người dân 2 tổ dân phố Trạm Hành 1 và 2, phường Xuân Trường - Đà Lạt phải tự mở đường tạm xuyên rừng, xuyên vườn cà phê dài khoảng 400 m để đi làm và đưa con em đi học. Do trời mưa nên con đường sình lầy, trơn trượt nguy hiểm.

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, Sở Xây dựng Lâm Đồng và UBND Phường Xuân Trường - Đà Lạt đã đến hiện trường khảo sát thực tế và hỗ trợ đá để người dân làm đường.

Người dân dùng máy múc nhỏ để mở đường tạm xuyên rừng thông ẢNH: LÂM VIÊN

Đến trưa 13.11, một số đoạn đường đã được rải đá cấp phối, xe máy có thể đi lại thuận tiện hơn ẢNH: LÂM VIÊN

Người dân cho biết đang vào vụ thu hoạch hồng trái và cà phê nên hằng ngày người dân phải lên rẫy thu hoạch. Trên địa bàn có khoảng 50 học sinh và giáo viên hằng ngày phải vượt qua khu vực sạt lở đèo D'Ran để đến trường ở chân đèo. Nếu đi đường vòng từ Trạm Hành lên phường Xuân Hương - Đà Lạt rồi đi xuống đèo Mimosa vào cao tốc Liên Khương - Prenn, tới ngã ba Fi Nôm rẽ trái qua quốc lộ 27 để đi xã D'Ran dài gần 100km. Do đó, không còn cách nào khác, từ hai tuần qua, người dân chung tay cải tạo con đường mòn xuyên rừng, xuyên qua rẫy cà phê để đi tạm trong khi chờ đèo D'Ran được khắc phục.