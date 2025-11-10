Sạt lở đèo D'Ran: Người dân băng rừng lội bùn đi làm, đưa con đi học

Ngày 10.11, PV Thanh Niên ghi nhận cảnh người dân các tổ dân phố Trạm Hành 1 và Trạm Hành 2 (phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng) chật vật vượt qua con đường sình lầy xuyên rừng để đi làm và đưa con đến trường. Nguyên nhân là do cơ quan chức năng cấm lưu thông qua khu vực sạt lở đèo D'Ran trên quốc lộ 20 suốt 2 tuần qua, khiến tuyến đường chính bị chia cắt hoàn toàn.

Gian nan con đường đến trường do sạt lở đèo D'Ran

Ông Trần Quốc Phong (47 tuổi, ở tổ dân phố Trạm Hành 2) cho biết, từ đêm 28.10, sau khi xảy ra sạt lở đèo D'Ran trên quốc lộ 20, cơ quan chức năng đã cấm lưu thông cả hai chiều để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Từ đó đến nay, việc đi lại của người dân và học sinh rất khó khăn.

Phụ huynh vượt qua con đường sình lầy để chở con đi học ẢNH: L.V

Ông Phong cho biết thêm, hiện đang vào mùa thu hoạch cà phê, nên mỗi ngày người dân đều phải lên rẫy. Trên địa bàn còn có khoảng 30 học sinh và giáo viên buộc phải vượt qua khu vực sạt lở đèo D'Ran để đến trường.

Đường vòng xuống quốc lộ 27, ra ngã ba Fi Nôm, rồi rẽ vào quốc lộ 20 để lên phường Xuân Hương - Đà Lạt và quay lại phường Xuân Trường - Đà Lạt dài gần 100 km, nên người dân không thể đi lại theo hướng này.

“Không còn cách nào khác, chúng tôi phải cùng nhau mở rộng con đường mòn xuyên rừng, băng qua rẫy cà phê dài khoảng 400 m để đi tạm”, ông Phong nói.

Con đường xuyên rừng lầy lội, trơn trượt nên việc đi lại hết sức khó khăn ẢNH: L.V

Tuy nhiên, do mưa kéo dài nhiều ngày, con đường xuyên rừng dài khoảng 400 m mà người dân mở rộng trở nên lầy lội, trơn trượt, khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương sớm hỗ trợ rải đá cấp phối để việc lưu thông được thuận lợi và an toàn hơn.

Mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi chiều, có 3 phụ huynh tự nguyện dùng xe cày chở học sinh, thầy cô giáo và người dân qua đoạn đường sình lầy này. Nhiều học sinh phải mặc thêm quần ni lông bên ngoài đồng phục khi vượt qua con đường rừng, để tránh bị bùn đất bắn lên người.

Mỗi ngày có 3 phụ huynh dùng xe cày chở học sinh, thầy cô giáo và người dân qua đoạn đường rừng sình lầy ẢNH: L.V

Lực lượng dân quân phường Xuân Trường - Đà Lạt hỗ trợ người dân cải tạo con đường xuyên rừng, xuyên rẫy cà phê ẢNH: LV

Ông Trần Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, cho biết chiều 10.11, phường họp với các tổ dân phố Trạm Hành 1 và Trạm Hành 2 để phối hợp rải đá cấp phối những đoạn sình lầy trên con đường tạm nói trên, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn trong thời gian đèo D'Ran còn bị phong tỏa.

Đang chờ lệnh khắc phục sạt lở đèo D'Ran

Cùng ngày, ông Trương Trung Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết sở đã lập phương án khắc phục sạt lở đèo D'Ran, hiện đang chờ UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Từ tối 28.10, cơ quan chức năng cấm lưu thông qua cung đường sạt lở đèo D'Ran ẢNH: L.V

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực để sẵn sàng triển khai khắc phục khi có lệnh. Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở lớn, việc xử lý cần đảm bảo đầy đủ các thủ tục, biện pháp kỹ thuật và nguồn lực thi công, nên không thể triển khai ngay sau khi sự cố xảy ra.

“Sở cũng hiểu việc phân luồng giao thông từ ngày 28.10 đã khiến người dân đi lại khó khăn, rất mong bà con trong khu vực thông cảm và chia sẻ", ông Thắng nói.

Người dân sửa chữa con đường xuyên rừng sau khi cơ quan chức năng cấm lưu thông qua khu vực sạt lở đèo D'Ran ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ sạt lở đèo D'Ran xảy ra vào tối 28.10 tại Km262+400, khu vực cầu Treo đèo D'Ran trên quốc lộ 20, tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Rang (Khánh Hòa). Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất với Công an tỉnh tạm cấm lưu thông cả hai chiều qua khu vực sạt lở.