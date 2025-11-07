Lâm Đồng di dời khẩn cấp gần 100 hộ dân trước nguy cơ vỡ đập hồ Cay An

Tối 7.11, UBND xã Tà Năng (Lâm Đồng) huy động các lực lượng chức năng di dời khẩn cấp gần 100 hộ dân ở 2 thôn Cha Rang Hạo và Tou Neh trước nguy cơ vỡ đập hồ Cay An, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Thời gian di dời bắt đầu từ 20 giờ 30 cùng ngày, cho đến khi có thông báo mới.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng ở hiện trường đập hồ Cay An đêm 7.11

ẢNH: CTV

Trong đêm, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tới kiểm tra hiện trường sự cố ở đập hồ Cay An, đồng thời yêu cầu xã Tà Năng khẩn trương di dời khẩn cấp người và tài sản của nhân dân tới nơi an toàn; chuẩn bị chu đáo nhân lực, vật lực, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo kịp thời tiếp cận, ứng cứu khi xảy ra sự cố… Tuyệt đối không để người dân ở lại vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (giữa) kiểm tra hiện trường sự cố ở đập hồ Cay An trong đêm 7.11 ẢNH: CTV

Theo UBND xã Tà Năng, hồ Cay An được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2007, dung tích khoảng 1,7 triệu m3 nước. Sau bão số 11 (đầu tháng 10.2025) vai trái đập chính của hồ nước này xuất hiện các mảng trượt cục bộ với diện tích 60 m2 ; hình thành vết nứt dài 8 m, sâu hơn 1 m, rộng hơn 20 cm, có nước ngầm thấm qua chân đập. Ngoài ra, hai vị trí khác của đập chính cũng xuất hiện tình trạng thấm nước, rò rỉ nước thành dòng.

Tình trạng này ngày càng diễn biến xấu đi khi ảnh hưởng bão số 13, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước mưa chảy xuống các vết nứt. Lượng nước về hồ tăng mạnh càng gia tăng áp lực lên khu vực xảy ra sự cố.

Sử dụng bạt phủ kín toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng nhằm ngăn chặn, không cho nước mưa chảy xuống ẢNH: CTV

Những ngày qua, UBND xã Tà Năng đã triển khai một số biện pháp nhằm gia cố vị trí nứt, sạt trượt ở đập hồ Cay An như sử dụng bạt phủ kín toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng nhằm ngăn chặn, không cho nước mưa chảy xuống, làm trầm trọng thêm các vết nứt.

Di dời người đến nơi anh toàn ẢNH: CTV

Đại tá Lê Anh Vương, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng (đầu tiên bên phải) đang cùng chính quyền địa phương các cấp, sở, ban, ngành khảo sát tình hình, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ẢNH: CTV

Lực lượng quân đội gia cố bờ đập hồ Cay An ẢNH: CTV

Trong đêm 7.11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng điều động 4 xe chỉ huy, 10 xe chở quân, cùng 150 cán bộ, chiến sĩ, 50 dân quân thường trực, cùng các thiết bị cứu hộ, cứu nạn tới hiện trường để di dời người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức hàn vá các vị trí sạt trượt, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.