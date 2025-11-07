Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an Lâm Đồng vào cuộc vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong, Bình Thuận cũ

Lâm Viên
Lâm Viên
07/11/2025 11:28 GMT+7

Liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước ở xã Tuy Phong ̣(Bình Thuận cũ), Công an Lâm Đồng đang vào cuộc điều tra tổng thể dự án do Công ty TNHH Trang trại Việt làm chủ đầu tư.

Ngày 7.11, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo - Dân vận tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở NN-MT Lâm Đồng, cung cấp thêm thông tin về vụ vỡ hồ chứa nước ở xã Tuy Phong.

Công an đang vào cuộc làm rõ vụ vỡ hồ chứa nước Tuy Phong - Ảnh 1.

Vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong (Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), khiến nước từ trên cao đổ xuống san phẳng khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân xã Tuy Phong phía hạ du

ẢNH: CTV

Theo ông Lộc, qua rà soát chủ trương đầu tư mà UBND tỉnh Bình Thuận cũ cấp năm 2018 cho Công ty TNHH Trang trại Việt trên núi Tân Lai không có hồ chứa nước. Giấy phép cấp cho Công ty TNHH Trang trại Việt cũng không có nội dung xây dựng hồ chứa nước; đánh giá tác động môi trường của dự án cũng không có hạng mục hồ chứa nước. Theo quy định, muốn xây dựng hồ chứa nước, trước hết phải phù hợp quy hoạch, phải có hồ sơ kỹ thuật được cơ quan chức năng thẩm định. Phải có ý kiến của Sở NN-MT.

Công an đang vào cuộc làm rõ vụ vỡ hồ chứa nước Tuy Phong - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hà Lộc cung cấp thêm thông tin về vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong, Bình Thuận cũ

ẢNH: L.V

Ông Nguyễn Hà Lộc khẳng định việc Công ty TNHH Trang trại Việt tự ngăn dòng chảy tự nhiên để tích nước, đây là hành vi bị cấm theo luật Tài nguyên nước. Cũng theo ông Lộc, không có khái niệm nào hồ dưới 500.000 m3 mà không phải xin cấp phép. Đây là công trình không phép và cơ quan chức năng buộc tháo dỡ, xử lý theo quy định.

Ông Lộc cho biết thêm, Công an tỉnh đang vào cuộc để điều tra tổng thể vụ vỡ hồ chứa nước và dự án do Công ty TNHH Trang trại Việt thực hiện tại xã Tuy Phong.

Cũng theo ông Lộc, sau khi xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước nói trên, Sở NN-MT đang cho rà soát khẩn cấp các hồ do tư nhân đầu từ trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện xây dựng hồ trái phép buộc phải tháo nước, tháo dỡ công trình.

Công an đang vào cuộc làm rõ vụ vỡ hồ chứa nước Tuy Phong - Ảnh 3.

Khu dân cư phía hạ du tan hoang sau khi vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai ở xã Tuy Phong của Công ty TNHH Trang trại Việt

ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 1.11, hồ chứa nước trên núi Tân Lai ở xã Tuy Phong của Công ty TNHH Trang trại Việt bị vỡ, nước từ trên cao đổ xuống san phẳng khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân xã Tuy Phong. Nghiêm trọng hơn, vụ vỡ hồ chứa nước này làm bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng.

Ngày 2.11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến kiểm tra thực tế và đã khẳng định, vụ vỡ hồ chứa của Trang trại Việt không phải do nước mưa. Ông Mười yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ tính pháp lý của dự án trang trại này.

Vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong: Cận cảnh 'ao chứa' rộng tới 18 ha

Vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong: Cận cảnh 'ao chứa' rộng tới 18 ha

Báo cáo của UBND xã Tuy Phong sáng 3.11 cho biết vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong xảy ra tại hai 'ao' của Công ty TNHH Trang trại Việt, 'ao lớn' rộng khoảng 18 ha, 'ao nhỏ' có diện tích 4,1 ha.

