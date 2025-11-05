Vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai: Lâm Đồng xử lý dứt điểm công trình trái phép

Ngày 5.11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo chính thức liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trong dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Trang trại Việt trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong, Lâm Đồng).

Hồ chứa hơn 900.000 m³ không phép

Theo báo cáo, dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC của Công ty TNHH Trang trại Việt có tổng diện tích hơn 346 ha. Dự án này được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) cấp chủ trương đầu tư từ năm 2018, giấy phép xây dựng do UBND H.Tuy Phong (cũ) cấp vào tháng 6.2025.

Dự án gồm nhiều hạng mục như khu trại gà, khu sản xuất, nhà kính, khu giết mổ, khu xử lý thức ăn, văn phòng và khu nhà nghỉ cho cán bộ công nhân viên...

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra vào tháng 8.2024, Sở TN-MT Bình Thuận ghi nhận chủ đầu tư đã đào 6 ao, trong đó 3 ao được dùng để tích trữ nước và thả cá.

Ao nước lớn nhất trong dự án, rộng khoảng 20 ha, sâu 4 - 5 m, dung tích gần 900.000 m³, đã bị vỡ, để lộ đáy trơ trọi sau sự cố ẢNH: Q.H

Khi cơ quan chức năng Lâm Đồng rà soát bằng bản đồ Google, phát hiện một ao chứa nước có diện tích khoảng 20 ha, sâu 4 - 5 m, trữ lượng gần 900.000 m³. Theo quy định của Nghị định 114/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn hồ đập, đây là công trình thuộc loại trung bình, phải được thẩm định và cấp phép xây dựng hồ chứa nước.

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định cả 6 ao này đều không có trong chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường hay giấy phép xây dựng. Việc tự ý xây dựng hồ chứa 900.000 m³ nước là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý an toàn hồ đập.

Yêu cầu tháo cạn, phá bỏ toàn bộ hồ chứa

UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định, vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai vào đêm 1.11 đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: một người tử vong, nhiều tài sản, hoa màu của các hộ dân và hệ thống kênh dẫn nước ở hạ lưu bị hư hại nặng.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định vụ vỡ hồ chứa nước tại dự án Trang trại Việt hôm 1.11 là rất nghiêm trọng ẢNH: Q.H

Ngay sau sự cố, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, đồng thời làm việc với chủ đầu tư. Tuy nhiên, tại thời điểm làm việc, Công ty TNHH Trang trại Việt không cung cấp được bất kỳ hồ sơ pháp lý nào liên quan đến các hồ chứa trong khu vực dự án.

Trước mức độ nguy hiểm tiềm ẩn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo khẩn, yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt bơm tháo cạn toàn bộ nước trong các ao, hồ chứa tại khu vực núi Tân Lai, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hạ lưu. Sau khi tháo cạn nước, công ty phải phá bỏ toàn bộ các đập ngăn nước, hồ chứa nước, tuyệt đối không được tái tích nước.

Cùng với đó, tỉnh giao Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì điều tra toàn diện nguyên nhân vụ vỡ hồ chứa nước, kiểm tra tính pháp lý của toàn bộ công trình tích nước tại dự án này.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục thiệt hại, bồi thường cho người dân và khôi phục hệ thống kênh mương, đất sản xuất bị ảnh hưởng sau vụ vỡ hồ chứa nước.