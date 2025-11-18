Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Sạt lở đèo Khánh Lê: Xe tải chở hoa Đà Lạt mắc kẹt 2 ngày, nhà xe cầu cứu

Lâm Viên
Lâm Viên
18/11/2025 14:56 GMT+7

Hai xe tải chở hàng chục tấn hoa Đà Lạt bị mắc kẹt giữa sạt lở đèo Khánh Lê suốt 2 ngày. Nhà xe Thanh Thủy gửi thư cầu cứu vì tài xế bị cô lập, không thể tiếp tế.

Trưa 18.11, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang huy động phương tiện xe múc và nhân lực tiếp tục xuống đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) để giải cứu 2 xe tải của nhà xe Thanh Thủy chở hoa đi miền Trung đang bị mắc kẹt giữa các đám đất đá sạt lở trên đèo.

Sạt lở đèo Khánh Lê: Xe tải chở hoa Đà Lạt mắc kẹt 2 ngày, nhà xe cầu cứu- Ảnh 1.

Sạt lở đất đá nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê (Khánh Hòa)

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, sáng cùng ngày, thông qua tài khoản Facebook của Hội trồng và kinh doanh hoa Đà Lạt, nhà xe Thanh Thủy có thư cầu cứu gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung thư ghi: "Vào tối 6.11, tại Km45 QL27, đoạn qua khu vực đèo Khánh Lê (Khánh Hòa), đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong và giao thông bị ách tắc hoàn toàn. Hiện nay, nhà xe Thanh Thủy của chúng tôi vẫn còn 2 xe tải chở bông bị kẹt giữa đèo. Các tài xế đang trong tình trạng bị cô lập, không thể di chuyển và cũng không được tiếp tế lương thực".

Sạt lở đèo Khánh Lê: Xe tải chở hoa Đà Lạt mắc kẹt 2 ngày, nhà xe cầu cứu- Ảnh 2.

2 xe tải chở hàng chục tấn hoa đang mắc kẹt trên đèo Khánh Lê

ẢNH: LV

Theo nhà xe Thanh Thủy, số lượng hoa trên 2 xe đến hàng chục tấn có giá trị rất lớn (hàng tỉ đồng) đối với nhà vườn và thương lái tại Đà Lạt; nếu không được lưu thông kịp thời, thiệt hại sẽ vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến mùa vụ và thu nhập của bà con.

Vì vậy, Nhà xe Thanh Thủy kính nhờ chính quyền địa phương, lực lượng giao thông và các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa ra phương án xử lý, giải tỏa hiện trường sạt lở để sớm thông tuyến, giúp xe chở hoa tiếp tục vận chuyển hàng hóa kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Sạt lở đèo Khánh Lê: Xe tải chở hoa Đà Lạt mắc kẹt 2 ngày, nhà xe cầu cứu- Ảnh 3.

Vị trí sạt lở đèo Khánh Lê khiến xe tải mắc kẹt

ẢNH: LV

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, hiện nay phía tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực giải phóng đất đá sạt lở nghiêm trọng dọc tuyến đèo Khánh Lê, theo hướng từ dưới đèo đi lên. Có vị trí nhiều khối đá lớn nằm chắn ngang đường, xe cơ giới không thể múc, phải chờ nổ mìn phá đá mới dọn dẹp được.

Sạt lở đèo Khánh Lê: Xe tải chở hoa Đà Lạt mắc kẹt 2 ngày, nhà xe cầu cứu- Ảnh 4.

Cây cối, đất, đá bị sạt lở lấp hết mặt đường

ẢNH: LV

Vị trí của 2 xe tải chở hoa nằm giữa 2 điểm sạt lở phía trên đèo gần tỉnh Lâm Đồng. Do đó, Phòng CSGT huy động xe múc cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ đến hiện trường ngay trong đầu giờ chiều để tiếp tế nước uống, lương thực cho các tài xế, phụ xe. Mặt khác sẽ múc đất, cố gắng thông tuyến sớm nhất để 2 xe tải chở hoa quay về lại Đà Lạt, sau đó tiếp tục chở hoa đi miền Trung theo hướng QL27 xuống đèo Ngoạn Mục (Khánh Hòa).

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16.11, tại Km45 trên QL 27C, thuộc địa phận đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), xe khách 40 chỗ BS 59H - 531.14 chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi gặp tai nạn do sạt lở đất. Khi đến địa điểm trên, một số lượng đất đá đổ vào bên phải xe khách làm 6 người tử vong, 16 người bị thương và xe bị hư hỏng nặng.

Sạt lở đèo Khánh Lê: Xe tải chở hoa Đà Lạt mắc kẹt 2 ngày, nhà xe cầu cứu- Ảnh 5.

CSGT Lâm Đồng giải cứu được 4 xe và 9 người mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm trên đèo Khánh Lê đêm 16.11

ẢNH: CSGT

Thời điểm xảy ra tai nạn, Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ, tiếp cận hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê và giải cứu được 4 xe và 9 người đang mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm, đưa về trụ sở công an xã Đạ Chais (thuộc H.Lạc Dương, Lâm Đồng cũ) trú ẩn qua đêm an toàn.

Tin liên quan

Tuyến Đà Lạt - Nha Trang lưu thông thế nào khi cấm đèo Prenn, đèo Khánh Lê?

Tuyến Đà Lạt - Nha Trang lưu thông thế nào khi cấm đèo Prenn, đèo Khánh Lê?

Cơ quan chức năng cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê, QL27 (Khánh Hòa) và đèo Prenn Đà Lạt để khắc phục hậu quả sạt lở; vậy từ Đà Lạt đi Nha Trang phải theo đường nào?

Khám phá thêm chủ đề

sạt lở đèo Khánh Lê Lâm Đồng đèo Khánh Lê Sạt lở giải cứu hoa Đà Lạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận