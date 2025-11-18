Tuyến Đà Lạt - Nha Trang lưu thông thế nào khi cấm đèo Prenn, đèo Khánh Lê?

Ngày 18.11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có thông báo về việc phân luồng, tổ chức giao thông sau khi đường đèo Prenn đoạn Km224+600 - Km224+700 thuộc P.Xuân Hương - Đà Lạt và đèo Khánh Lê, QL27C, nối Đà Lạt - Nha Trang bị sạt lở nghiêm trọng.

Đoạn Km43 - Km47 QL27C (xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) bị sạt lở nghiêm trọng, xe cộ phải tạm ngưng lưu thông từ đêm 16.11 ẢNH: H.L

Như Thanh Niên đã thông tin, do ảnh hưởng mưa lớn từ ngày 16-17.11 dẫn đến đường đèo Prenn đoạn Km224+600- Km224+700 (P.Xuân Hương - Đà Lạt) và đoạn Km43- Km47 QL27C (xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) bị sạt lở nghiêm trọng và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không kịp thời xử lý, khắc phục.

Từ Đà Lạt đi Nha Trang theo đường nào?

Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục sự cố sạt lở. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường và phục vụ hoạt động khắc phục điểm sạt lở, Sở Xây dựng thông báo tổ chức phân luồng giao thông từ Đà Lạt đi Nha Trang (Khánh Hòa) theo nhiều tuyến.

Từ Đà Lạt đi theo QL20 (đèo Mimosa ) đến Ngã 3 Phi Nôm rẽ trái vào QL27 để xuống đèo Ngoạn Mục (ảnh) đi Phan Rang và tiếp tục đi Nha Trang. ẢNH: L.V

Cụ thể, đối với việc lưu thông từ các phường trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) đi tỉnh Khánh Hòa trên tuyến QL27C, tạm ngừng lưu thông đoạn tuyến QL27C xuống địa phận tỉnh Khánh Hòa. Do đó, người điều khiển phương tiện lựa chọn hướng di chuyển về tỉnh Khánh Hòa theo các hướng như sau: Từ Đà Lạt đi theo QL20 (đèo Mimosa ) đến Ngã 3 Phi Nôm rẽ trái vào QL27 để xuống đèo Ngoạn Mục đi Phan Rang (Khánh Hòa) và tiếp tục đi Nha Trang.

Từ Đà Lạt đi ĐT.725 (đèo Tà Nung) đến Km31+20, ĐT.725 rẽ phải QL27 đi tỉnh Đắk Lắk, sau đó đi theo QL26 để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại. Xe cộ cũng có thể đi từ Đà Lạt QL20 (đèo Mimosa) đến tỉnh Đồng Nai, sau đó đi theo QL1A để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Cấm lưu thông qua đoạn sạt lở trên đèo Prenn

Từ trưa 17.11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km224+600 - Km224+700, đường đèo Prenn do bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Tỉnh Lâm Đồng cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km224+600 - Km224+700, đường đèo Prenn do bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng ẢNH: L.V

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phân luồng đảm bảo giao thông theo 3 hướng như sau. Từ cao tốc Liên Khương - Prenn, tất cả các loại phương tiện giao thông được lưu thông hai chiều theo hướng đèo Mimosa để đến các phường trung tâm Đà Lạt.

Hoặc từ cao tốc Liên Khương - Prenn tất cả các loại phương tiện (trừ xe tải) rẽ trái vào khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (đèo Sacom Tuyền Lâm) lên hồ Tuyền Lâm, sau đó đến các phường trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) và ngược lại.