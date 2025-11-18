Tập trung khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê

Chiều 17.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh). Đây là vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Ông Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các lực lượng tập trung tối đa, phối hợp chặt chẽ để xử lý khối lượng đất đá khổng lồ, sớm khôi phục giao thông nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thi công.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời, lực lượng y tế nỗ lực cứu chữa cho các trường hợp bị thương nặng.

Vị trí xảy ra sạt lở đèo Khánh Lê ẢNH: H.L

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (bìa phải), kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê ẢNH: H.L

Chiều 17.11, công tác khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê vẫn được lực lượng chức năng tiến hành ẢNH: H.L

Vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê xảy ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.11 tại Km 45 trên QL27C. Thời điểm này, xe khách BS 59H-531.xx chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi đang qua đèo bất ngờ bị khối lượng lớn đất đá đổ ập xuống, nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong. Do mưa lớn và vị trí sạt lở nằm giữa 2 điểm sạt lở khác tại Km 43 và Km 47 khiến phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận. Lực lượng chức năng phải đi bộ men theo rừng đến điểm sạt lở để cứu hộ. Vụ sạt lở này khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Cùng thời điểm, tại đèo Khánh Sơn (xã Cam An) cũng xảy ra sạt lở, 3 người bị vùi lấp dưới đất đá. Lực lượng cứu hộ tìm thấy 1 người đã tử vong và 1 người bị thương, người còn lại vẫn mất tích. Việc tiếp cận điểm sạt lở gặp nhiều khó khăn do mưa lớn và địa hình bị chia cắt.

Các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê được đưa ra ngoài ẢNH: H.L

Nhiều khu dân cư tại Khánh Hòa bị ngập lụt trong ngày 17.11 ẢNH: H.L

Trong ngày 17.11, toàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to, nhiều điểm trên 2 tuyến đèo nói trên tiếp tục phát sinh sạt lở mới. Lực lượng cứu hộ phải làm việc theo phương án "cuốn chiếu", xử lý từng điểm một. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết chưa thể đưa ra thời điểm thông tuyến đèo Khánh Lê vì nguy cơ xảy ra sạt lở tiếp tục ở mức rất cao.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài tiếp tục gây ngập và sạt lở tại nhiều địa phương ở Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk. Đến chiều 17.11, nước sông Cái dâng cao làm nhiều khu dân cư ở TP.Nha Trang cũ bị chia cắt, hàng loạt tuyến đường ngập sâu. Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các địa phương chủ động triển khai lực lượng tại các vị trí xung yếu, kịp thời cứu hộ - cứu nạn, tổ chức sơ tán dân và chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm tránh trú.

2 vụ sạt lở liên tiếp ở Khánh Hòa, nhiều người thương vong

Tại Lâm Đồng, nhiều tuyến đèo như Ngoạn Mục, QL27 (xã D'Ran) và Prenn (P.Xuân Hương - Đà Lạt) đồng loạt xảy ra sạt lở. Riêng đèo Ngoạn Mục xuất hiện 12 điểm sạt lở khiến xe cộ mắc kẹt suốt đêm. Lực lượng CSGT chốt chặn từ tối 16 đến rạng sáng 17.11 để hướng dẫn phương tiện tránh khu vực nguy hiểm. Đến 8 giờ 30 ngày 17.11, lưu thông tạm thời được khôi phục.

Đất đá tràn xuống QL27C khiến việc khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê gặp khó khăn ẢNH: H.L

Giao thông trên QL27C bị tê liệt hoàn toàn trong ngày 17.11 ẢNH: H.L

Sáng 17.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra hiện trường đèo Prenn và đánh giá tình trạng sạt lở tại đây đặc biệt nguy hiểm, cần sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Từ 10 giờ cùng ngày, tỉnh tạm cấm toàn bộ phương tiện qua đèo, hướng dẫn người dân di chuyển theo đèo Mimosa hoặc đèo SAM - Tuyền Lâm để vào ra Đà Lạt.

Cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu công an, quân sự và chính quyền cơ sở ứng phó khẩn cấp với sạt lở và lũ lụt; theo dõi chặt chẽ mực nước hồ chứa; vận hành công trình thủy lợi an toàn; bố trí lực lượng sẵn sàng di dời dân theo phương châm "4 tại chỗ".

Mưa lớn kéo dài, đèo Prenn xuất hiện vết nứt khổng lồ ăn sâu nửa mặt đường

Tại Đắk Lắk, mưa lớn gây ngập sâu ở nhiều xã như Yang Mao, Krông Bông. QL29 bị ngập 0,1 - 1 m tại nhiều đoạn qua các xã Đức Bình và Sông Hinh, giao thông ách tắc; một số vị trí còn bị xói lở lề đường. Tại xã Yang Mao xảy ra sạt lở đất khiến 2 nhà dân bị vùi lấp. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời các hộ dân bị ngập và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn người và tài sản.

Lốc xoáy trong đêm, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái Trận lốc xoáy xảy ra khuya 16.11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại P.Hương Trà và xã Chiên Đàn (TP.Đà Nẵng), làm 83 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng. Tại xã Chiên Đàn, 4 người dân bị thương, trong đó có hai mẹ con bị thương nặng phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho biết cơn lốc xoáy hình thành từ khu vực P.Hương Trà rồi quét nhanh qua địa bàn xã làm 55 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều hạ tầng như điện, cây xanh bị tàn phá và 4 người dân bị thương. Nghiêm trọng nhất là trường hợp căn nhà bị đổ sập đè lên hai mẹ con bà Trần Thị Thanh Xuân (74 tuổi) và con trai K.M.D (29 tuổi, bị khuyết tật). Cả hai được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu giúp và đưa đi cấp cứu ngay trong đêm. Ngay trong sáng 17.11, lực lượng địa phương cùng người dân đã khẩn trương dọn dẹp, lợp lại mái tôn và thống kê thiệt hại. Một nhà dân ở xã Chiên Đàn (TP.Đà Nẵng) bị tốc mái ẢNH: NGỌC THƠM Trong 2 ngày 16 và 17.11, nhiều địa phương ở TP.Đà Nẵng xuất hiện mưa lớn, đặc biệt tại các xã vùng núi. Các hồ thủy điện buộc phải xả điều tiết xuống hạ du, khiến một số khu vực thấp trũng ở Thượng Đức, Hà Nha, Duy Xuyên và Đại Lộc... bị ngập cục bộ. Ngày 17.11, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã gây ngập sâu nhiều khu vực xã Ba Lòng (Quảng Trị), địa phương phải huy động toàn bộ lực lượng ứng phó và tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Sáng sớm 17.11, nội đô Huế lại phải gồng mình đối phó với trận lũ thứ 4 chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày. Tại Quảng Ngãi, đêm 16.11 nước lũ cuốn trôi mố cầu Nước Bao trên tuyến đường ĐX46 (xã Sơn Hà), chia cắt hoàn toàn 288 hộ dân ở 2 thôn Mang Nà và Nước Bao. Thanh Niên