Nỗi kinh hoàng của hành khách sống sót sau vụ sạt lở đèo Khánh Lê

Vẫn chưa hết bàng hoàng

Sáng 17.11, không khí tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vẫn còn căng thẳng sau đêm cấp cứu các nạn nhân bị nạn vụ sạt lở đèo Khánh Lê. Hàng chục nạn nhân trong vụ sạt lở đất đè trúng xe khách FUTA BS 59H - 531.14 tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi đang nằm điều trị, phần lớn với thương tích đa chấn thương, gãy xương và chấn thương phần mềm.

Anh Nguyễn Long Cương (quê Quảng Ngãi) chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn sạt lở đèo Khánh Lê ẢNH: T.B

Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng trước thảm kịch xảy ra tại Km83 đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Ôm cánh tay đau đớn sau ca phẫu thuật, anh Nguyễn Long Cương (quê Quảng Ngãi) nhớ lại khoảnh khắc tưởng chừng như là cuối cùng. Đang chìm vào giấc ngủ sau hành trình dài, anh bỗng giật mình vì tiếng động cực lớn. "Cả xe rung lắc dữ dội rồi dừng hẳn. Tôi bị văng khỏi ghế nhưng vẫn còn tỉnh, lúc định thần lại thì thấy bùn đất, đá đổ vào nửa bên kia xe", anh Cương kể, giọng vẫn còn run run. Anh chỉ kịp bò ra ngoài qua cửa thoát hiểm, nhưng cánh tay đã gãy nên chỉ biết nằm chờ người đến cứu. "Lúc đó chỉ nghĩ là phải thoát ra thôi, không dám nghĩ gì khác", anh nói thêm.

Còn anh Võ Trường Sinh (28 tuổi), người ngồi phía đầu xe, thậm chí không kịp phản ứng. Khi tiếng động lớn xảy ra, anh chỉ cảm nhận được áp lực kinh khủng đè lên người, khiến nửa thân dưới hoàn toàn không thể cử động. "Nghe tiếng nói có người đã chết, lúc đó tôi nghĩ thế là hết rồi", anh Sinh nhớ lại, giọng nghẹn ngào. Nằm ở vị trí gần những người thiệt mạng, anh tự nhận mình là người may mắn hiếm hoi.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân bị nạn vụ sạt lở đèo Khánh Lê ẢNH: T.B

Tất bật chạy xe từ sáng sớm, chị Lương Thị Linh (quê P.Tuy Hòa, Đắk Lắk) đã có mặt kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa để chăm sóc chú mình - nạn nhân Lương Văn Hội. Chị Linh kể lúc nghe tin xe bị tai nạn và có người chết, cả nhà cuống cả lên. May mắn sáng sớm bệnh viện đã liên hệ và thông báo chú chỉ bị gãy xương, lúc đó mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. "Vì trời mưa gió mà ở nhà không có ai, nên tôi phải tức tốc vào đây ngay", chị Linh chia sẻ, ánh mắt không rời khỏi người chú đang nằm trên giường bệnh.

Điều trị miễn phí cho tất cả các nạn nhân

Trong buổi sáng cùng ngày, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã trực tiếp đến thăm hỏi từng nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam (ảnh 2 từ trái sang) thăm bệnh nhân bị nạn vụ sạt lở đèo Khánh Lê ẢNH: T.B

Ông Trần Hòa Nam bày tỏ sự đau xót trước thảm kịch và khẳng định: "Bệnh viện sẽ dốc toàn lực để chăm sóc và điều trị miễn phí cho tất cả các nạn nhân bị nạn. Sức khỏe và sự an toàn của bà con là ưu tiên hàng đầu". Ngoài động viên về tinh thần, đại diện lãnh đạo tỉnh đã trao hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt cho các nạn nhân đang điều trị, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc và hỗ trợ ban đầu đến gia đình những người không qua khỏi.

Vụ sạt lở đèo Khánh Lê kinh hoàng này đã để lại nỗi đau sâu sắc không chỉ cho những người trực tiếp gặp nạn mà còn với cả cộng đồng Khánh Hòa, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp những ngày qua.