Nỗi kinh hoàng của hành khách sống sót sau vụ sạt lở đèo Khánh Lê

Bá Duy
Bá Duy
17/11/2025 11:47 GMT+7

Nằm trong đống đổ nát sau tiếng ầm ầm kinh hoàng, nhiều hành khách trên xe khách gặp nạn trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê sáng 17.11 vẫn chưa quên cảm giác bất lực, khi bùn đất đổ ập xuống chỉ trong tích tắc.

Vẫn chưa hết bàng hoàng

Sáng 17.11, không khí tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vẫn còn căng thẳng sau đêm cấp cứu các nạn nhân bị nạn vụ sạt lở đèo Khánh Lê. Hàng chục nạn nhân trong vụ sạt lở đất đè trúng xe khách FUTA BS 59H - 531.14 tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi đang nằm điều trị, phần lớn với thương tích đa chấn thương, gãy xương và chấn thương phần mềm.

Nỗi kinh hoàng của hành khách sống sót vụ sạt lở đèo Khánh Lê - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Long Cương (quê Quảng Ngãi) chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn sạt lở đèo Khánh Lê

ẢNH: T.B

Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng trước thảm kịch xảy ra tại Km83 đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Ôm cánh tay đau đớn sau ca phẫu thuật, anh Nguyễn Long Cương (quê Quảng Ngãi) nhớ lại khoảnh khắc tưởng chừng như là cuối cùng. Đang chìm vào giấc ngủ sau hành trình dài, anh bỗng giật mình vì tiếng động cực lớn. "Cả xe rung lắc dữ dội rồi dừng hẳn. Tôi bị văng khỏi ghế nhưng vẫn còn tỉnh, lúc định thần lại thì thấy bùn đất, đá đổ vào nửa bên kia xe", anh Cương kể, giọng vẫn còn run run. Anh chỉ kịp bò ra ngoài qua cửa thoát hiểm, nhưng cánh tay đã gãy nên chỉ biết nằm chờ người đến cứu. "Lúc đó chỉ nghĩ là phải thoát ra thôi, không dám nghĩ gì khác", anh nói thêm.

Còn anh Võ Trường Sinh (28 tuổi), người ngồi phía đầu xe, thậm chí không kịp phản ứng. Khi tiếng động lớn xảy ra, anh chỉ cảm nhận được áp lực kinh khủng đè lên người, khiến nửa thân dưới hoàn toàn không thể cử động. "Nghe tiếng nói có người đã chết, lúc đó tôi nghĩ thế là hết rồi", anh Sinh nhớ lại, giọng nghẹn ngào. Nằm ở vị trí gần những người thiệt mạng, anh tự nhận mình là người may mắn hiếm hoi.

Nỗi kinh hoàng của hành khách sống sót vụ sạt lở đèo Khánh Lê - Ảnh 2.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân bị nạn vụ sạt lở đèo Khánh Lê

ẢNH: T.B

Tất bật chạy xe từ sáng sớm, chị Lương Thị Linh (quê P.Tuy Hòa, Đắk Lắk) đã có mặt kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa để chăm sóc chú mình - nạn nhân Lương Văn Hội. Chị Linh kể lúc nghe tin xe bị tai nạn và có người chết, cả nhà cuống cả lên. May mắn sáng sớm bệnh viện đã liên hệ và thông báo chú chỉ bị gãy xương, lúc đó mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. "Vì trời mưa gió mà ở nhà không có ai, nên tôi phải tức tốc vào đây ngay", chị Linh chia sẻ, ánh mắt không rời khỏi người chú đang nằm trên giường bệnh.

Điều trị miễn phí cho tất cả các nạn nhân

Trong buổi sáng cùng ngày, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã trực tiếp đến thăm hỏi từng nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Nỗi kinh hoàng của hành khách sống sót vụ sạt lở đèo Khánh Lê - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam (ảnh 2 từ trái sang) thăm bệnh nhân bị nạn vụ sạt lở đèo Khánh Lê

ẢNH: T.B

Ông Trần Hòa Nam bày tỏ sự đau xót trước thảm kịch và khẳng định: "Bệnh viện sẽ dốc toàn lực để chăm sóc và điều trị miễn phí cho tất cả các nạn nhân bị nạn. Sức khỏe và sự an toàn của bà con là ưu tiên hàng đầu". Ngoài động viên về tinh thần, đại diện lãnh đạo tỉnh đã trao hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt cho các nạn nhân đang điều trị, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc và hỗ trợ ban đầu đến gia đình những người không qua khỏi.

Vụ sạt lở đèo Khánh Lê kinh hoàng này đã để lại nỗi đau sâu sắc không chỉ cho những người trực tiếp gặp nạn mà còn với cả cộng đồng Khánh Hòa, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp những ngày qua.

Danh sách các nạn nhân bị nạn vụ sạt lở đèo Khánh Lê (do nhà xe cung cấp):

1. Võ Trường Sinh - gãy xương bàn chân

2. Lê Thị Kim Nhuận - đa thương tích

3. Đào Đăng Thông - chấn thương đầu

4. Trần Văn Hải - chấn thương bụng kín

5. Nguyễn Thị Sương - chấn thương cột sống lưng

6. Huỳnh Đức Khiên - chấn thương đầu

7. Trương Thị Mỹ Linh - gãy xương cánh tay trái

8. Võ Thị Hải - chấn thương ngực kín, gãy xương đòn

9. Lê Văn Hoại - trật khớp cùng đòn

10. Cao Thị Vân - chấn thương đầu

11. Nguyễn Văn Từ - gãy xương bàn chân

12. Trần Thị Anh Đào - trật khớp háng

13. Nguyễn Long Cương - gãy xương trụ trái

14. Đoàn Minh Hậu - gãy ổ cối trái và xương chày trái

15. Lê Thị Thúy Quyên - chấn thương đầu

16. Võ Duy Khánh Vân - chấn thương đầu/choáng

17. Nguyễn Văn Bảo - đa thương tích

18. Trần Văn Nam - chấn thương ngực kín, gãy khung chậu

19. Nguyễn An Ninh - chấn thương cột sống.

Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 16 người bị thương

Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 16 người bị thương

Sáng 17.11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết vụ sạt lở đèo Khánh Lê (QL27C) đã làm 6 người chết và 16 người bị thương. Các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân tại khu vực này.

Cận cảnh hiện trường sạt lở đèo Khánh Lê khiến ít nhất 6 người tử vong

Sạt lở trên tuyến đường Đà Lạt - Nha Trang, 6 người tử vong

