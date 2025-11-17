Sạt lở đèo Khánh Lê: Vợ chồng trẻ đi chụp ảnh cưới thoát chết trong gang tấc

Thót tim trên đèo Khánh Lê

Sáng 17.11, anh Đ.Đ.T (32 tuổi, ở TP.HCM) nằm điều trị tại tầng 2, khu B Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa (phường Nha Trang), bàn tay còn trầy xước do kính vỡ, mắt vẫn ánh lên sự bàng hoàng sau vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê.

"Chúng tôi từ TP.HCM lên Đà Lạt chụp ảnh cưới mấy hôm trước. Khoảng 20 giờ hôm qua (16.11), chúng tôi mua vé xe khách đi tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi để về thăm nhà ở phía đông tỉnh Đắk Lắk", anh T. kể.

Hơn 22 giờ đêm, khi xe đang đổ đèo Khánh Lê, nhiều hành khách ngủ say, một tiếng ầm vang lên, xé toang đêm tối mù mịt. Đất đá rơi đè lên giữa xe, khiến hành khách hoảng loạn.

Ông Nguyễn Văn Từ kể lại giây phút kinh hoàng trong thảm họa sạt lở đèo Khánh Lê ẢNH: H.L

Rất may, anh T. nằm ở tầng dưới, ngay sau tài xế, nên chỉ bị thương nhẹ. Trong cơn hoảng loạn, anh phát hiện vợ mình bị kẹt chân dưới đống kính vỡ, la hét thảm thiết. Sau vài phút, một số tài xế xe tải đi đường thấy cảnh tai nạn nên đã dùng búa đập vỡ kính, mở lối thoát cho hành khách.

"Mình cố thoát ra để nhường lối cho những người phía sau. Vợ tôi rất đau, nhưng kìm nén để tôi bế ra ngoài. Sau đó, tôi quay lại cùng một số người khác hỗ trợ các nạn nhân còn mắc kẹt", anh T. nhớ lại.

Các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa đưa nạn nhân vụ sạt lở đi kiểm tra sức khỏe ẢNH: HL

May mắn thoát chết giữa thảm họa

Chị Trương Thị Mỹ Linh (28 tuổi, ở Quảng Ngãi) đang điều trị ở tầng 6, bị gãy xương cánh tay trái. Chồng chị gãy chân. Chuyến du lịch Đà Lạt của họ đã gặp phải sự cố kinh hoàng đêm 16.11.

"Đá rơi chỉ cách chỗ tôi nằm vài chục cm. Nếu rơi chính diện, tôi đã không còn sống để kể", chị Linh rùng mình kể lại.

Ông Nguyễn Văn Từ (59 tuổi, ở Quảng Ngãi) may mắn sống sót, chỉ bị thương nhẹ khi đất đá rơi cách vài mét. Ông gọi sự sống sót của mình là điều thần kỳ, bởi nhiều nạn nhân khác bị đá rơi trực diện không may mắn như vậy.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam (giữa) thăm hỏi các nạn nhân vụ sạt lở ẢNH: HL

Cận cảnh hiện trường sạt lở đèo Khánh Lê

Theo thống kê, hiện có 17 nạn nhân bị thương do sạt lở đèo Khánh Lê đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Sáng 17.11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam trực tiếp đến từng giường bệnh, nắm tình hình sức khỏe và thăm hỏi các nạn nhân.

Ông Nam bày tỏ sự đau xót trước thảm kịch, đồng thời gửi lời động viên sâu sắc đến những người không may gặp nạn. UBND tỉnh cũng trao hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt cho các nạn nhân bị thương, đồng thời gửi lời chia buồn và hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân tử vong.