Cận cảnh hiện trường sạt lở đèo Khánh Lê khiến ít nhất 6 người tử vong

Lúc 9 giờ 30 ngày 17.11, trung tá Hoàng Xuân Chiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường xe khách bị vùi trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh).

Tính đến thời điểm này, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 7 trường hợp tử vong và 1 trường hợp mất tích do các vụ sạt lở đất đá do mưa lớn gây ra. Trong đó, sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết và sạt lở đèo Khánh Sơn khiến 1 người chết. Hiện trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt lở rất cao.

Một số hình ảnh tại đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn bị sạt lở nghiêm trọng đang gây ách tắc giao thông do PV Thanh Niên ghi lại:

Đất, đá sạt lở ngổn ngang trên đèo Khánh Lê ẢNH: C.T.V

Xe cứu hộ tiếp cận hiện trường sạt lở ẢNH: C.T.V

Bề mặt đường qua đèo Khánh Lê bị đất, đá vùi lấp kín ẢNH: C.T.V

Hiện trường sạt lở đèo Khánh Lê ẢNH: C.T.V

Đất đá tiếp tục sạt lở ngổn ngang trên đèo Khánh Lê ẢNH: C.T.V

Một xe bồn mắc kẹt trên đèo Khánh Lê ẢNH: C.T.V

Xe cứu hộ tiếp cận hiện trường xe khách bị nạn ẢNH: C.T.V

Hình ảnh xe khách biến dạng sau tai nạn tại đèo Khánh Lê ẢNH: C.T.V

Do sạt lở nặng, nhiều phương tiện phải di chuyển rất khó khăn để ra khỏi vùng nguy hiểm tại đoạn đèo Khánh Lê ẢNH: C.T.V

Đất đá sạt lở trên đèo Khánh Sơn ẢNH: C.T.V