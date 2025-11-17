Khánh Hòa: Nước sông Cái Phan Rang dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư

Sáng 17.11, mưa lớn tại khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa, kết hợp lượng nước từ thượng nguồn đã đẩy mực nước sông Cái Phan Rang (sông Dinh) tăng nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, nước lũ tràn vào các phường Đông Hải, Phan Rang và các xã Ninh Phước, Phước Hậu…, gây ngập diện rộng.

Nước lũ dâng cao, ngập 2 bên bờ sông Cái Phan Rang ẢNH: BÁ DUY

Nhiều người dân sống ven sông Cái Phan Rang được đưa ra khỏi các khu vực bị cô lập ẢNH: BAN CHQS P.PHAN RANG

Người dân sống ven sông Cái Phan Rang cho biết lưu lượng nước đổ về quá lớn và dâng nhanh bất thường, khiến nhiều hộ không kịp di dời tài sản. Trong tình thế cấp bách, họ chỉ kịp đưa người già, trẻ nhỏ và các thành viên trong gia đình lên vị trí cao để tránh lũ.

Nước tràn qua đê, ồ ạt vào nhà dân

Đến trưa cùng ngày, nước sông Cái Phan Rang vượt bờ đê, đổ vào khu dân cư quanh vùng đập hạ lưu sông Dinh thuộc xã Phước Dinh và các khu trũng thuộc P.Đông Hải. Nhiều nhà cửa, hoa màu bị chìm trong nước. Chính quyền địa phương cùng người dân đã khẩn trương sơ tán, di chuyển tài sản lên vị trí cao để tránh thiệt hại.

Tại xã Phước Dinh, các thôn An Thạnh 1, An Thạnh 2, Long Bình 1, Long Bình 2 và Hòa Thạnh bị ngập từ 0,5 - 1 m. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Chính quyền đã vận động di dời 18 hộ (38 nhân khẩu) tại thôn An Thạnh 1, đồng thời hỗ trợ một hộ làm nghề đánh bắt đưa thuyền vào neo đậu an toàn. Tại thôn An Thạnh 2, lực lượng chức năng kịp thời sơ tán một người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực ven sông Cái Phan Rang bị ngập sâu ẢNH: BÁ DUY

Tại P.Phan Rang, đến chiều 17.11, chính quyền đã tổ chức di dời 415 hộ với 1.330 nhân khẩu tại các tổ dân phố 41, 42 và 26, khu vực sát đê sông Cái Phan Rang. Lực lượng xung kích túc trực tại các điểm xung yếu để hướng dẫn, cảnh báo và hỗ trợ người dân di tản.

Ban Chỉ huy quân sự P.Phan Rang cho biết lực lượng dân quân đã phối hợp với Lữ đoàn Đặc công nước 5 triển khai 1 tổ công tác cùng ca nô cơ động đến các khu dân cư để ứng cứu người dân đang bị ngập sâu.

Đường Thống Nhất, P.Phan Rang bị nước chia cắt vào chiều 17.11 ẢNH: QUANG VŨ

Lực lượng dân quân P.Phan Rang và Lữ đoàn Đặc công nước 5 sơ tán người dân đến nơi an toàn ẢNH: BAN CHQS P.PHAN RANG

Lực lượng chức năng P.Phan Rang giúp người dân di dời tải sản ẢNH: BAN CHQS P.PHAN RANG

Công an xã Vĩnh Hải cho biết nước từ thượng nguồn đổ về quá nhanh khiến nhiều xe bị chết máy giữa dòng. Lực lượng chức năng chỉ kịp sơ tán người dân tại các khu vực ngập sâu. Công an xã đã tiếp cận hồ điều hòa Khánh Nhơn, nơi nước dâng đến 1,4 m và khu vực Mỹ Phong để đưa người dân đến nơi an toàn.

Nước sông Cái Phan Rang xuống chậm, hạ du vẫn ngập nặng

Theo bản tin lúc 19 giờ ngày 17.11 của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, mực nước sông Cái Phan Rang bắt đầu giảm nhưng tốc độ rất chậm. Mực nước tại trạm Tân Mỹ đo được 37,16 m (dưới báo động 3 khoảng 0,34 m); tại trạm Phan Rang là 4,45 m (dưới báo động 3 chỉ 0,05 m).

Cầu Long Đạo 1 (P.Phan Rang) chiều 17.11 ẢNH: BÁ DUY

Nước tràn vào nhà dân dọc sông Cái Phan Rang ẢNH: BÁ DUY

Dù lũ rút, nhiều vùng hạ du như Ninh Phước, Phước Hậu, Vĩnh Hải và Thuận Nam vẫn còn ngập sâu. Chính quyền các địa phương duy trì trực 24/24, sẵn sàng ứng phó nếu nước sông Cái Phan Rang tiếp tục có diễn biến bất thường.