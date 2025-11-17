Nha Trang chìm trong biển nước, lũ trên sông Cái tiếp tục dâng cao

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trong 6 giờ qua, mực nước lũ trên sông Cái (khu vực TP.Nha Trang cũ) đã đạt đỉnh 12,24 m, vượt báo động 3 gần 2 m.

Dự báo trong chiều và đêm 17.11, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm, có nơi vượt 100 mm. Trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Cái được dự báo giảm nhưng chậm.

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ ngập lụt có thể xảy ra tại nhiều phường tại Nha Trang và lan rộng sang các địa phương lân cận như Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc…

Một số hình ảnh ghi lại cảnh ngập lụt tại Nha Trang chiều 17.11:

Toàn cảnh khu vực phía tây Nha Trang bị ngập sâu vào chiều 17.11 ẢNH: H.L

Đại lộ Võ Nguyên Giáp được xem là nơi cao nhất Nha Trang nhưng vẫn "thất thủ" do nước dâng cao ẢNH: H.L

Nước lụt chia cắt hầu hết các khu dân cư dọc đại lộ Võ Nguyên Giáp ẢNH: H.L

Một vùng trũng phía tây Nha Trang ngập sâu ẢNH: H.L

Khu vực ven sông Cái (Nha Trang) bị ngập sâu ẢNH: H.L

Đường 23 Tháng 10 tại Nha Trang lênh láng nước ẢNH: H.L

Dân Nha Trang vội vàng vượt lũ trở về nhà ẢNH: H.L

Nước sông Cái cuồn cuộn đổ về hạ lưu ẢNH: H.L

Cả dãy phố ở phía tây Nha Trang ngập sâu gần cả mét ẢNH: H.L

Người dân Nha Trang đi xuồng mỗi khi mưa lớn gây ngập ẢNH: H.L