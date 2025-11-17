Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Nha Trang chìm trong biển nước, lũ trên sông Cái tiếp tục dâng cao

Hiền Lương
Hiền Lương
17/11/2025 18:07 GMT+7

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến 17 giờ ngày 17.11, nhiều khu vực phía tây Nha Trang (Khánh Hòa) ngập sâu. Nước từ thượng nguồn tiếp tục cuồn cuộn đổ về, trong khi mực nước sông Cái dâng rất nhanh, khiến tình hình ngập lụt ngày càng nghiêm trọng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trong 6 giờ qua, mực nước lũ trên sông Cái (khu vực TP.Nha Trang cũ) đã đạt đỉnh 12,24 m, vượt báo động 3 gần 2 m.

Dự báo trong chiều và đêm 17.11, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm, có nơi vượt 100 mm. Trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Cái được dự báo giảm nhưng chậm.

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ ngập lụt có thể xảy ra tại nhiều phường tại Nha Trang và lan rộng sang các địa phương lân cận như Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc… 

Một số hình ảnh ghi lại cảnh ngập lụt tại Nha Trang chiều 17.11:

Nha Trang ngập sâu trong biển nước , lũ sông Cái dâng cao nghiêm trọng - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực phía tây Nha Trang bị ngập sâu vào chiều 17.11

ẢNH: H.L

Nha Trang ngập sâu trong biển nước , lũ sông Cái dâng cao nghiêm trọng - Ảnh 2.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp được xem là nơi cao nhất Nha Trang nhưng vẫn "thất thủ" do nước dâng cao

ẢNH: H.L

Nha Trang ngập sâu trong biển nước , lũ sông Cái dâng cao nghiêm trọng - Ảnh 3.

Nước lụt chia cắt hầu hết các khu dân cư dọc đại lộ Võ Nguyên Giáp

ẢNH: H.L

Nha Trang ngập sâu trong biển nước , lũ sông Cái dâng cao nghiêm trọng - Ảnh 4.

Một vùng trũng phía tây Nha Trang ngập sâu

ẢNH: H.L

Nha Trang ngập sâu trong biển nước , lũ sông Cái dâng cao nghiêm trọng - Ảnh 5.

Khu vực ven sông Cái (Nha Trang) bị ngập sâu

ẢNH: H.L

Nha Trang ngập sâu trong biển nước , lũ sông Cái dâng cao nghiêm trọng - Ảnh 6.

Đường 23 Tháng 10 tại Nha Trang lênh láng nước

ẢNH: H.L

Nha Trang ngập sâu trong biển nước , lũ sông Cái dâng cao nghiêm trọng - Ảnh 7.

Dân Nha Trang vội vàng vượt lũ trở về nhà

ẢNH: H.L

Nha Trang ngập sâu trong biển nước , lũ sông Cái dâng cao nghiêm trọng - Ảnh 8.

Nước sông Cái cuồn cuộn đổ về hạ lưu

ẢNH: H.L

Nha Trang ngập sâu trong biển nước , lũ sông Cái dâng cao nghiêm trọng - Ảnh 9.

Cả dãy phố ở phía tây Nha Trang ngập sâu gần cả mét

ẢNH: H.L

Nha Trang ngập sâu trong biển nước , lũ sông Cái dâng cao nghiêm trọng - Ảnh 10.

Người dân Nha Trang đi xuồng mỗi khi mưa lớn gây ngập

ẢNH: H.L

Nha Trang ngập sâu trong biển nước , lũ sông Cái dâng cao nghiêm trọng - Ảnh 11.

Khu dân cư ngập sâu

ẢNH: H.L

