Khánh Hòa: Ngập lụt từ miền núi đến đồng bằng

Khẩn trương sơ tán dân ở khu vực ngập lụt

Theo ông Phạm Ngọc Cường, Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh (thuộc huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hòa cũ), do mưa lớn kéo dài, các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị ngập lụt cục bộ tại nhiều vị trí.

Tại thôn Giang Mương, nhà của một số hộ dân đã bị ngập lụt. Chính quyền thôn đã tổ chức di dời người dân sang các nhà khác, trường hợp không đảm bảo an toàn sẽ tiếp tục chuyển đến các địa điểm công cộng.

Ở thôn Sơn Thành, khoảng 15 hộ dân bị ngập sâu, nước tràn vào nhà hơn 1 m. Người dân đã được sơ tán về trụ sở UBND xã Khánh Phú cũ. Địa phương cũng chủ động chuẩn bị lương thực để bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho bà con.

Một phần cây cầu trên địa bàn xã Khánh Vĩnh bị nước cuốn trôi, rất nguy hiểm ẢNH: V.T

Ngoài ra, nhiều tuyến giao thông trong xã đang bị chia cắt do ngập sâu. Tại các điểm ngập lụt, lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn. Cầu tràn Suối Lau ở thôn Ngã Hai có nguy cơ bị cuốn trôi, và khu vực gần đường vào cổng Khu du lịch Yang Bay cũng xuất hiện một điểm sạt lở.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã yêu cầu lực lượng công an, dân quân và tổ xung kích túc trực tại các điểm ngập và khu vực nguy hiểm để kịp thời ứng phó.

Cầu gỗ bắc qua sông Cái ở Nha Trang bị lũ cuốn trôi hơn 150 m ẢNH: H.L

Nước lũ ở P.Tây Nha Trang đang lên nhanh ẢNH: C.T.V

Tại khu vực thành phố Nha Trang cũ, nhiều điểm trũng bị ngập cục bộ, có nơi nước dâng sâu đến cả mét, đặc biệt là ở P.Tây Nha Trang. Mực nước sông Cái đã vượt báo động 2 và tiếp tục dâng do nước từ thượng nguồn đổ về mạnh. Nước lớn cũng cuốn trôi khoảng 150 m của cây cầu gỗ bắc qua con sông này.

Nước ngập sâu tại Khu công nghiệp Du Long trên QL1 ẢNH: H.N