Khánh Hòa: Ngập lụt từ miền núi đến đồng bằng

Khẩn trương sơ tán dân ở khu vực ngập lụt
Theo ông Phạm Ngọc Cường, Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh (thuộc huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hòa cũ), do mưa lớn kéo dài, các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị ngập lụt cục bộ tại nhiều vị trí.
Tại thôn Giang Mương, nhà của một số hộ dân đã bị ngập lụt. Chính quyền thôn đã tổ chức di dời người dân sang các nhà khác, trường hợp không đảm bảo an toàn sẽ tiếp tục chuyển đến các địa điểm công cộng.
Ở thôn Sơn Thành, khoảng 15 hộ dân bị ngập sâu, nước tràn vào nhà hơn 1 m. Người dân đã được sơ tán về trụ sở UBND xã Khánh Phú cũ. Địa phương cũng chủ động chuẩn bị lương thực để bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho bà con.
Ngoài ra, nhiều tuyến giao thông trong xã đang bị chia cắt do ngập sâu. Tại các điểm ngập lụt, lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn. Cầu tràn Suối Lau ở thôn Ngã Hai có nguy cơ bị cuốn trôi, và khu vực gần đường vào cổng Khu du lịch Yang Bay cũng xuất hiện một điểm sạt lở.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã yêu cầu lực lượng công an, dân quân và tổ xung kích túc trực tại các điểm ngập và khu vực nguy hiểm để kịp thời ứng phó.
Tại khu vực thành phố Nha Trang cũ, nhiều điểm trũng bị ngập cục bộ, có nơi nước dâng sâu đến cả mét, đặc biệt là ở P.Tây Nha Trang. Mực nước sông Cái đã vượt báo động 2 và tiếp tục dâng do nước từ thượng nguồn đổ về mạnh. Nước lớn cũng cuốn trôi khoảng 150 m của cây cầu gỗ bắc qua con sông này.
Sáng cùng ngày, do mưa lớn kéo dài, QL1 đoạn qua Khu công nghiệp Du Long (xã Thuận Bắc) bị ngập sâu. Nước chảy xiết khiến lực lượng chức năng phải thông báo cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến hơn 6.000 công nhân.
Trong sáng cùng ngày, công tác cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục được triển khai, nhất là điểm sạt lở trên các đèo Khánh Lê, Khánh Sơn. Nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đã tiếp cận hiện trường chỉ đạo cứu nạn, khắc phục hậu quả.
Triển khai đồng loạt các biện pháp ứng phó mưa lũ, sạt lở
Chiều 17.11, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết đã ban hành công văn yêu cầu chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Động thái này được đưa ra ngay sau khi mưa lớn trong ngày 16.11 gây ngập úng, sạt lở ở nhiều khu vực, đặc biệt là 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo Khánh Sơn và đèo Khánh Lê khiến nhiều người thương vong.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 - 6 giờ tới, toàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng tích lũy 50 - 80 mm, có nơi trên 120 mm. Nguy cơ sạt lở và ngập lụt vì vậy vẫn ở mức cao.
Trong công văn gửi đến các Đảng ủy trực thuộc, ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện số 31/CĐ-BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và chỉ đạo của UBND tỉnh.
Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo về mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho cơ quan, đơn vị, người dân để chủ động phòng tránh. Lực lượng xung kích được giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, đập tràn, vùng trũng thấp có nguy cơ cao; đồng thời bố trí canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại những nơi dễ ngập sâu hoặc sạt lở.
Tỉnh cũng yêu cầu triển khai lực lượng, phương tiện tại các vị trí xung yếu để kịp thời cứu hộ cứu nạn, di dời và sơ tán người dân đến nơi an toàn; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ người dân tại các điểm sơ tán.
Đối với các địa phương có thiệt hại, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng, huy động mọi nguồn lực để khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả sạt lở đất đá tại đèo Khánh Sơn và đèo Khánh Lê.
