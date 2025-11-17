Đắk Lắk: Nhiều địa phương bị ngập lụt do mưa lớn

Ngày 17.11, ông Nguyễn Bá Quang, Chủ tịch UBND xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk (thuộc H.Sông Hinh, Phú Yên cũ), cho biết khoảng 6 giờ cùng ngày, địa phương ghi nhận tình trạng ngập lụt, nước tràn qua QL29 đoạn thuộc thôn Nam Giang (xã Sơn Giang cũ).

Đến 7 giờ cùng ngày, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chốt chặn, không cho người dân qua lại khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn. Do mưa lớn trên địa bàn, nước từ thượng nguồn đổ về, gặp đoạn trũng tại thôn Nam Giang nên gây ngập úng.

Ngập lụt trên QL29 khiến giao thông bị ách tắc ẢNH: N.X

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều khu vực khác ở tỉnh Đắk Lắk cũng đang bị ngập lụt do mưa lớn. Một lãnh đạo UBND xã Yang Mao (thuộc H.Krông Bông, Đắk Lắk cũ) cho biết, hiện chính quyền địa phương đang huy động lực lượng sơ tán người dân tại các vùng ngập lụt đến khu vực an toàn.

Nhiều khu dân cư tại xã Cư Pui (thuộc H.Krông Bông cũ) cũng đang bị cô lập do mưa lớn, nước lũ dâng cao. Tình trạng ngập sâu khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị chia cắt.

Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ngập lụt, phải sơ tán đến nơi an toàn ẢNH: T.X

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk, lúc 5 giờ ngày 17.11, mực nước lũ hạ lưu sông Ba đang lên nhanh, mực nước lúc tại trạm Củng Sơn đạt 31.91 m, xấp xỉ báo động 2; trạm Phú Lâm lúc 1 giờ sáng là 0.24 m, dưới báo động 1 1.46 m.

Lúc 1 giờ cùng ngày, trên lưu vực sông Sêrêpốk, mực nước tại trạm Bản Đôn là 170.50 m dưới mức báo động 1 0.50 m; trạm Giang Sơn mực nước 418.91 m, dưới mức báo động 1 là 1.09 m. Trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và Bàn Thạch, mực nước đang dao động dưới mức báo động 1 từ 1.14 - 2.11 m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, suối; sạt lở đất tại sườn dốc ven sông, suối thuộc khu vực các xã, phường: Tuy Hòa, Phú Yên, Hoà Hiệp, Bình Kiến, Buôn Đôn, Ea Wer, Ea Nuôl, Hòa Phú, Ea Súp, Ea Bung, Ea Rốk, Ia Lốp, Dray Bhăng, Krông Ana, Ea Na, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Nam Ka, Dur Kmăl, Krông Bông, Phú Mỡ, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Hòa Thịnh, Bình Kiến, Ea ly, Ea Bá, Tây Sơn, Vân Hòa, Đức Bình, Sơn Thành, Hòa Mỹ.