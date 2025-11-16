Đà Nẵng: Sạt lở tiếp diễn phức tạp, xã Hùng Sơn sơ tán hàng chục hộ dân

Tối 16.11, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, tình hình sạt lở đất trên địa bàn xã đang diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm sau đợt mưa lớn diện rộng xảy ra vào sáng nay.

Theo đó, nhiều khu vực đã xuất hiện các vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là tại các thôn Achoong, Da Ding và Glao.

Tài sản của người dân được sơ tán đến nơi an toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Để đối phó với tình hình khẩn cấp, chính quyền xã đã huy động tối đa lực lượng để triển khai thực hiện các mặt công tác. Trong đó, đã vận động và hoàn tất di dời 51 hộ với 214 nhân khẩu của 3 thôn nói trên về trú tránh tạm thời tại trụ sở UBND xã Gary (cũ) và Trường tiểu học bán trú Gary.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã di dời 2 hộ dân cùng tài sản ở thôn Achoong đến nhà người thân xung quanh để tạm trú.

Tại thôn Glao, phát hiện các hiện tượng đứt gãy đất, đá và các vết nứt lớn mới, công tác di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở cao vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Chính quyền xã Hùng Sơn cũng cho biết, hiện tại việc tìm kiếm, cứu nạn 3 nạn nhân bị mất tích do sạt lở núi xảy ra vào ngày 14.11 vẫn đang gặp nhiều khó khăn và buộc phải tạm dừng do mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao, không an toàn.

Một cụ bà được lực lượng Công an xã Hùng Sơn sơ tán đến nơi an toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Quân đội đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường tìm người mất tích

Lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cũng cho hay, các lực lượng tiếp tục rà soát các điểm sạt lở, bố trí lực lượng chốt chặn không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm; chuẩn bị thêm phương án sơ tán đối với những khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở do nền đất yếu, mưa lớn kéo dài.

Địa phương đã kêu gọi toàn thể người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn di dời của chính quyền địa phương, nâng cao tinh thần cảnh giác và hợp tác với các lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời điểm thiên tai đang diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng sơ tán tài sản của người dân tại những vị trí có nguy cơ sạt lở cao, đưa đến nơi an toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 35 phút ngày 14.11 tại địa điểm đầu nguồn sông A Vương ở thôn Pứt (xã Hùng Sơn) xảy ra vụ sạt lở núi khiến đất đá tràn xuống vùi lấp 5 nhà rẫy, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò và chôn vùi 15 ha đất sản xuất.

Thảm họa sạt lở núi cũng khiến 3 người dân mất tích gồm: anh Zơ Râm Nhô (28 tuổi, công an viên thôn Pứt), chị Bríu Thị Tép (29 tuổi, vợ anh Nhô) và ông Hốih Zi Nút (47 tuổi, tất cả đều ở thôn Pứt).

Ngay trong chiều 14.11, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp gần 700 người dân thuộc 2 thôn nói trên đến nơi an toàn.

Xã Hùng Sơn được sáp nhập từ 4 xã biên giới, gồm: Ch'ơm, Gary, Tr'hy và Axan của H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.