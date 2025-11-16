Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/11/2025 18:26 GMT+7

Trước tình hình thời tiết xấu cùng với việc xuất hiện vết nứt mới, lực lượng chức năng phải tạm dừng tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi ở Đà Nẵng.

Chiều 16.11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 3 người mất tích trong vụ sạt lở núi tại thôn Pứt vào hôm 14.11.

Sáng sớm cùng ngày (16.11), lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa chó nghiệp vụ cùng thiết bị tìm kiếm tiếp cận khu vực nghi là nơi các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do mưa to cùng gió lớn nên các lực lượng phải dừng tìm kiếm các nạn nhân để rút quân về.

Ngoài ra, Sở Chỉ huy tiền phương gần nơi sạt lở cũng phải di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh 1.

Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm các nạn nhân mất tích

ẢNH: HỒNG ANH

Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn thông tin thêm, ngoài yếu tố thời tiết, một nguyên nhân khác cũng làm gián đoạn công tác tìm kiếm là bên cạnh vết sạt lở hôm 14.11 hiện xuất hiện thêm một vết nứt khác.

Vết nứt này được phát hiện trong quá trình khảo sát bằng máy bay không người lái, với chiều dài hơn 300 m, rộng khoảng 1 m nằm trên sườn núi, phía trên vị trí xảy ra sạt lở khiến 3 người mất tích.

Ông Nguyễn An cũng cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở có 7 người trong thôn Pứt đi làm nương rẫy. 4 người khác làm việc ở vị trí cao hơn nên chạy thoát, còn 3 người mất tích được cho là làm việc ở vị trí thấp, không phát hiện vụ sạt lở núi nên không chạy kịp.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Quân đội đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường tìm người mất tích

Tạm dừng tìm kiếm để đảm bảo an toàn

Đại tá Phan Văn Thí, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết trong sáng 16.11, lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân bị mất tích đã được triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết và hiện trường sạt lở bị lún bùn sâu.

Theo đó, từ đêm 15.11, khu vực xã Hùng Sơn có mưa rất to, đến rạng sáng trời ngớt mưa, các lực lượng được huy động cùng với chó nghiệp vụ đã triển khai tiếp cận khu vực sạt lở để tìm kiếm 3 nạn nhân bị mất tích. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn khiến đất bị ngấm nước, xảy ra hiện tượng thụt bề mặt.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 3 người còn mất tích

ẢNH: HỒNG ANH

Sau gần 1 giờ triển khai, trời tiếp tục mưa và có sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn, quan sát nên Sở Chỉ huy tiền phương quyết định rút lực lượng khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn.

Đại tá Phan Văn Thí cho hay, lực lượng chức năng xác định, việc tìm kiếm nạn nhân là vô cùng quan trọng và không thể chậm chễ, tuy nhiên phải tuân thủ, thống nhất kế hoạch, phương án để đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, khi nào thời tiết ổn định công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 35 phút ngày 14.11 tại địa điểm đầu nguồn sông A Vương ở thôn Pứt (xã Hùng Sơn) xảy ra vụ sạt lở núi khiến đất đá tràn xuống vùi lấp 5 nhà rẫy, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò và chôn vùi 15 ha đất sản xuất.

Thảm họa sạt lở núi cũng khiến 3 người dân mất tích gồm: anh Zơ Râm Nhô (28 tuổi, công an viên thôn Pứt), chị Bríu Thị Tép (29 tuổi, vợ anh Nhô) và ông Hốih Zi Nút (47 tuổi, tất cả đều ở thôn Pứt).

Ngay trong chiều cùng ngày (14.11), chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp gần 700 người dân thuộc 2 thôn nói trên đến nơi an toàn.

Xã Hùng Sơn được sáp nhận từ 4 xã biên giới gồm, Ch'ơm, Gary, Tr'hy và Axan của H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.

Sạt lở Sạt lở núi dừng tìm kiếm mất tích Đà Nẵng
