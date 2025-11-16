Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Sạt lở núi ở Đà Nẵng: Hai gia đình quặn lòng chờ tin người thân mất tích

Huy Đạt
16/11/2025 08:55 GMT+7

Hai gia đình ở xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) đang quặn lòng chờ tin vợ chồng công an viên và một người dân mất tích trong vụ sạt lở núi Azắt, khi lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm từng giờ.

Ngày đêm tìm kiếm

Sáng nay 16.11, Công an xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở xảy ra tại đỉnh núi Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn (H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ). Vụ sạt lở núi xảy ra sáng 14.11.

Trong số nạn nhân mất tích có anh Zơ Râm Nhô (28 tuổi, công an viên thôn Pứt) cùng vợ là chị Bríu Thị Tép (27 tuổi) và anh Hốih Zi Nút (45 tuổi).

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến Hai gia đình quặn lòng chờ tin người mất tích - Ảnh 1.

Hiện trường sạt lở ở đỉnh núi Azắt, thôn Pứt nghi vùi lấp 3 người

ẢNH: Đ.X

Công an xã đã trao hỗ trợ trước mắt 2 triệu đồng cho gia đình anh Nhô và 1 triệu đồng cho gia đình ông Zi Nút, đồng thời động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt.

Đại diện lãnh đạo Công an xã Hùng Sơn khẳng định sẽ sát cánh cùng các lực lượng chức năng để đẩy nhanh công tác tìm kiếm những người mất tích trong vụ sạt lở núi.

"Các lực lượng vẫn ngày đêm triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ...", đại diện Công an xã Hùng Sơn nói.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến Hai gia đình quặn lòng chờ tin người mất tích - Ảnh 2.

Công an xã Hùng Sơn thăm động viên các gia đình có người mất tích trong vụ lở núi ở Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng cũng đã trực tiếp khảo sát hiện trường, chỉ đạo phương án cứu hộ.

Khối lượng đất đá sạt lở lên tới hàng triệu mét khối, nhiều điểm nứt mới xuất hiện khiến việc tiếp cận hiện trường vô cùng nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng triển khai 3 chó nghiệp vụ cùng huấn luyện viên tham gia công tác tìm kiếm, trong khi phương án đi bộ từ dưới suối lên được xem là hướng khả thi nhất.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến Hai gia đình quặn lòng chờ tin người mất tích - Ảnh 3.
Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến Hai gia đình quặn lòng chờ tin người mất tích - Ảnh 4.
Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến Hai gia đình quặn lòng chờ tin người mất tích - Ảnh 5.

Các lực lượng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường, triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích

ẢNH: Đ.X

Chính quyền thôn H’juh và Glao (xã Hùng Sơn) khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn, chuẩn bị bữa ăn và nước sinh hoạt.

Đồng thời, lực lượng cứu hộ, công an xã, biên phòng và dân quân tự vệ cũng đang phối hợp chặt chẽ, giám sát các điểm nguy hiểm, sẵn sàng ứng phó nếu có sạt lở mới.

"Về nhà đi em..."

Giữa ngổn ngang đất đá sau vụ lở núi kinh hoàng, nỗi đau của thân nhân 3 người mất tích khó diễn tả hết thành lời.

Thương cảm nhất là 2 đứa trẻ con vợ chồng anh Nhô, khi ba mẹ đi rẫy đã 2 ngày vẫn chưa về nhà. "Bé lớn khoảng 8 tuổi, bé út chỉ mới hơn 2 tuổi, vẫn còn bú mẹ", lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn thông tin.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến Hai gia đình quặn lòng chờ tin người mất tích - Ảnh 6.

Đứa trẻ con vợ chồng vợ anh Nhô, chị Tép khát sữa sau 2 ngày mẹ mất tích trong vụ sạt lở núi ở xã Hùng Sơn

ẢNH: Đ.X

Mới đây, trên mạng xã hội, một người thân của vợ chồng xấu số viết: “Đột ngột quá 2 em ơi… làm sao 2 bác sống nổi đây. Về nhà đi em, về cho con bú, bé khát sữa đòi mẹ…”.

Sau khi bài viết đăng tải, hàng trăm bình luận chia buồn, cầu mong phép màu xảy ra.

“Các con còn quá nhỏ nhưng đã phải gánh nỗi đau lớn quá. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe rằng đứa trẻ khát sữa mẹ, nhưng có lẽ mẹ bé đã mãi mãi nằm lại dưới đất đá", chị Thanh Tâm bình luận.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến Hai gia đình quặn lòng chờ tin người mất tích - Ảnh 7.

Người thân lập bàn cúng tạm giữa rừng núi, cầu mong các nạn nhân sớm được tìm thấy

ẢNH: Đ.X

Gia đình ông Hốih Zi Nút cũng đang trải qua nỗi đau tương tự, 3 đứa con của ông còn quá nhỏ để hiểu những mất mát đang xảy ra, còn người mẹ lặng lẽ ngồi trong góc nhà.

Sáng nay 16.11, TP. Đà Nẵng bắt đầu có mưa lớn, dự báo kéo dài, khiến công tác tìm kiếm nạn nhân càng thêm gian nan. Lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai các phương án an toàn, giám sát các vết nứt trên sườn núi và tuyệt đối cấm người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

