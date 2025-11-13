Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lật thuyền trên hồ thủy điện Thác Mơ, 1 người mất tích

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
13/11/2025 10:37 GMT+7

Vụ lật thuyền trên hồ thủy điện Thác Mơ vào chiều tối 12.11 đã khiến 1 người đàn ông mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Sáng 13.11, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang nỗ lực lặn tìm người đàn ông mất tích trong vụ lật thuyền trên hồ thủy điện Thác Mơ (đoạn thuộc xã Nghĩa Trung) khiến 1 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 12.11 tại khu vực hồ thủy điện Thác Mơ, đoạn gần cầu 38 (ở xã Nghĩa Trung, thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), ông Lê Văn Thọ (47 tuổi, ở phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) cùng ông Trương Quốc Thống (46 tuổi, ở xã Nghĩa Trung) đi thuyền qua đoạn lưu vực hồ thủy điện Thác Mơ, vận chuyển cà phê thu hoạch của gia đình.

Lật thuyền trên hồ thủy điện Thác Mơ, 1 người mất tích- Ảnh 1.

Khu vực nạn nhân mất tích

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khi thuyền di chuyển được một lúc thì bất ngờ bị lật. Ông Thống may mắn bơi được vào bờ an toàn, trong khi đó, ông Thọ bị chìm xuống nước, mất tích.

Thời điểm này, có 2 người dân địa phương chứng kiến đã nhanh chóng tri hô và báo tin cho lực lượng an ninh trật tự cơ sở và công an xã.

Lật thuyền trên hồ thủy điện Thác Mơ, 1 người mất tích- Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân

ẢNH: C.T.V

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Trung đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh, tìm kiếm nạn nhân, đồng thời điện báo lực lượng cứu hộ, cứu nạn công an tỉnh hỗ trợ tìm kiếm.

Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã cử gần 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, vẫn chưa phát hiện được tung tích của nạn nhân. Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được triển khai.

Hồ thủy điện Thác Mơ là một hồ nước nhân tạo nằm ở tỉnh Bình Phước cũ có diện tích mặt hồ khoảng 110 km², tổng dung tích hồ chứa đạt 1,360 triệu m3 với nhiệm vụ chính là cung cấp nước, phục vụ công trình thủy điện Thác Mơ - bao gồm việc chứa nước, phát điện và điều tiết lũ.

Hồ cách trung tâm TP.HCM khoảng 160 km. Mặt hồ rộng lớn, được bao quanh bởi rừng núi và đồng cỏ, tạo nên khung cảnh thiên nhiên rất đẹp, đặc biệt vào buổi sáng sớm hoặc hoàng hôn. Hồ có giá trị cả về kinh tế - kỹ thuật (phát điện, điều tiết) và du lịch sinh thái.

