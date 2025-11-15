Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Đà Nẵng: Sau mưa lũ lịch sử, thầy cô gõ cửa đưa học sinh ra lại lớp

Huy Đạt
Huy Đạt
15/11/2025 21:26 GMT+7

Giữa những cung đường còn ngổn ngang sau đợt mưa lũ lịch sử, thầy cô Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng 2 (TP.Đà Nẵng) vượt sạt lở, đến từng nhà vận động học sinh trở lại lớp.

"Đi cùng bộ đội mới dám vào trường"

Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, tuyến Quốc lộ 40B từ xã Trà My lên xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng) vẫn còn ngổn ngang đất đá. Hàng chục điểm sạt lở cũ mới trải dài suốt tuyến đường, từng mảng núi như bị “xé toạc” đổ ập xuống, để lại lớp bùn đất phủ kín mặt đường. 

Những ngày qua, các đơn vị thi công và bộ đội chia thành nhiều mũi, gấp rút huy động máy múc, máy ủi... mở lối đi qua điểm sạt lở.

Đà Nẵng: Sau mưa lũ lịch sử, thầy cô gõ cửa đưa học sinh ra lại lớp- Ảnh 1.

Sau đợt mưa lũ lịch sử, nhiều tuyến đường tại xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng) vẫn bị chia cắt do sạt lở

ẢNH: Đ.X

Giữa sự chia cắt do sạt lở, thầy cô Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Trà Leng 2 vừa đón học sinh trở lại sau vài tuần tạm nghỉ do mưa lũ.

Đà Nẵng: Sau mưa lũ lịch sử, thầy cô gõ cửa đưa học sinh ra lại lớp- Ảnh 2.

Quốc lộ 40B có nhiều điểm sạt lở, bùn đất phủ kín mặt đường khiến phương tiện di chuyển hết sức khó khăn

ẢNH: Đ.X

Nỗi lo của thầy cô còn chưa kịp nguôi sau đợt mưa lũ lịch sử, bởi mỗi đoạn đường vào trường đều là thử thách, nguy hiểm rình rập.

Chị Nguyễn Thị Thanh, nhân viên phục vụ bếp Trường PTDTBT tiểu học Trà Leng 2, cho biết sau mưa lũ, trời tạnh, ai cũng muốn vào trường xem tình hình học sinh, trường lớp thế nào. Tuy nhiên khi đi, thầy hiệu trưởng sợ nguy hiểm nên ngăn lại.

"Chúng tôi nóng ruột quá phải đánh liều vượt qua điểm sạt lở vào trường. Có đoạn phải đi cùng bộ đội đang dùng xe múc thông đường mới qua được. Dù nguy hiểm, mọi người chỉ mong dọn dẹp sớm để khi học sinh trở lại có lớp học tươm tất”, chị Thanh kể.

Đà Nẵng: Sau mưa lũ lịch sử, thầy cô gõ cửa đưa học sinh ra lại lớp- Ảnh 3.

Giữa hiểm nguy rình rập, thầy trò Trường PTDTBT tiểu học Trà Leng 2 vượt khó khăn đến trường trở lại

ẢNH: Đ.X

Trường đã mở lớp nhưng học sinh vẫn chưa thể đi học

Thầy Bùi Quang Ngọc, Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Trà Leng 2, cho biết trường có 397 học sinh. Mưa bão kéo dài khiến các tuyến đường liên thôn liên tục bị chia cắt, buộc nhà trường phải cho học sinh nghỉ gần 1 tháng để đảm bảo an toàn.

Đà Nẵng: Sau mưa lũ lịch sử, thầy cô gõ cửa đưa học sinh ra lại lớp- Ảnh 4.

Thầy cô Trường PTDTBT tiểu học Trà Leng 2 nỗ lực đưa học sinh trở lại lớp, dù nhiều tuyến đường vẫn còn ngổn ngang đất đá, sạt lở chia cắt

ẢNH: Đ.X

Dù nhà trường đã nỗ lực mở lớp sau đợt mưa lũ lịch sử, thế nhưng đến ngày 14.11 vẫn chưa thể đón đủ 100% học sinh đi học trở lại.

“Nhiều em ở xa chưa thể đến lớp vì đường bị sạt lở nặng, cầu cống hư hỏng. Có đoạn đứt hẳn, đi bộ cũng rất nguy hiểm”, thầy Ngọc chia sẻ.

Ngay sau khi mưa bão qua đi, giáo viên được phân công vào từng làng, từng nóc để vận động học sinh đi học trở lại. 

"Nhiều thầy cô phải dắt trò băng qua những dải đất đá còn ướt sũng, đi bộ quãng dài mới ra được đường chính. Khó khăn là thế nhưng ai nấy đều quyết tâm đến tận nhà gõ cửa đưa học sinh quay lại lớp, tiếp tục chương trình học", thầy Ngọc tâm sự.

Đà Nẵng: Sau mưa lũ lịch sử, thầy cô gõ cửa đưa học sinh ra lại lớp- Ảnh 5.

Khối lượng lớn đất đá đổ ập xuống chắn ngang đường ở xã Trà Leng, những ngày qua nhiều đơn vị huy động phương tiện cơ giới nỗ lực thông tuyến

ẢNH: Đ.X

Không chỉ giao thông bị chia cắt, nhiều gia đình ở Trà Leng chịu tổn thất nặng nề sau mưa lũ. Theo thầy hiệu trưởng, có em vừa mất nhà do sạt lở, cả gia đình phải ở tạm trong nhà tạm được bộ đội dựng vội bên sườn núi.

“Chúng tôi chỉ mong đường sớm được thông, để không em nào bỏ dở việc học vì thiên tai”, thầy Ngọc nói.

Theo thống kê sơ bộ từ UBND xã Trà Leng, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, toàn xã có 1 người tử vong, 15 ngôi nhà bị sụp, 39 ngôi nhà và 2 điểm trường bị hư hỏng. 

Theo lãnh đạo UBND xã Trà Leng, đến ngày 14.11, vẫn còn nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Trà Leng bị chia cắt. Đặc biệt, tuyến giao thông vào thôn 3, thôn 7 của xã Trà Leng bị sạt lở vẫn chưa thể khắc phục được. Tổng thiệt hại ước tính hơn 70 tỉ đồng.

Trường học Đà Nẵng xin không nhận hoa, quà 20.11, chuyển lời tri ân đến vùng lũ

Trường học Đà Nẵng xin không nhận hoa, quà 20.11, chuyển lời tri ân đến vùng lũ

Trường tiểu học ở TP.Đà Nẵng gửi thư ngỏ xin phép không nhận hoa, quà nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và mong phụ huynh chuyển lời tri ân thành quà hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng bão lũ miền Trung.

