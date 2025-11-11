Kịp thời mang 1.900 suất quà đến với bà con vùng lũ miền Trung

Ngày 11.11, chương trình hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền Trung do Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ (Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3) phối hợp với Báo Thanh Niên đã đồng loạt diễn ra tại 4 địa điểm thuộc TP.Đà Nẵng và TP.Huế.

Tại P.Phong Dinh (TP.Huế), sự hiện diện của đoàn cứu trợ đã mang lại niềm vui lớn cho người dân vùng lũ lụt. Ông Hồ Danh Long, đại diện Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ cùng nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng đại diện Duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên đã trực tiếp trao 300 suất quà cho bà con.

Ông Hồ Danh Long, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ (trái) và nhà báo Lê Thị Diệu Hiền (phải) động viên người dân vùng lũ P.Phong Dinh, TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những phần quà là nhu yếu phẩm và tiền mặt được trao tận tay bà con vùng thiệt hại do lũ lụt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mỗi suất quà bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, tổng trị giá 1 triệu đồng, là nguồn động viên thiết thực trong thời điểm khó khăn sau mưa lũ kéo dài tại khu vực này.

Từ sáng sớm, cũng là ngày đầu tiên các tuyến đường ở vùng rốn lũ này khô ráo, tiếng xe máy rộn ràng đưa người dân về trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Phong Dinh để nhận quà.

Ngoài gạo, nước, bột ngọt, mỗi phần quà còn kèm theo 700.000 đồng tiền mặt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bà Trần Thị Vui (78 tuổi) không giấu được sự xúc động: "Trải qua 3 trận lũ liên tiếp, hơn 1 tháng nay nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị nước bủa vây, giao thông tê liệt. Những ngày mưa lũ, cả nhà có gì ăn nấy... Nhận tin có đoàn cứu trợ về tôi rất mừng, không biết nói gì hơn chỉ biết gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên và quý doanh nghiệp".

Niềm vui của người dân vùng lũ ở TP.Huế khi nhận quà ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại TP.Đà Nẵng, chương trình cùng lúc diễn ra tại 3 địa điểm, gồm: xã Hà Nha (500 suất); xã Đại Lộc (500 suất) và xã Bà Nà (300 suất).

Bà Lê Thị Nữ (61 tuổi, trú tại thôn Thạch Nham Tây, xã Bà Nà), cho biết trong đợt mưa lũ vừa qua, nước ngập gần đến mái nhà, nhiều đồ đạc bị hư hỏng…

Ông Trần Minh Khanh, Phó ban dự án Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ trao quà cho người dân vùng lũ TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Hiện bà Nữ đang sống chung với chị gái già yếu là Lê Thị Mỹ trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Là hộ cận nghèo vốn dĩ phải sống tằn tiện qua ngày, lũ lụt càng khiến cuộc sống chị em bà Nữ thêm khó khăn.

"Hôm mưa lũ, nước vào nhà đến ngang ngực, 2 chị em chỉ biết ôm nhau chờ nước rút. Nay nhận quà, được hỏi thăm, tụi tui mừng lắm. Phần quà là gạo, là mì mà cũng là tình nghĩa của mọi người, giúp tụi tui có thêm niềm tin, niềm vui để bước qua khó khăn", bà Nữ nói.

Nhiều hộ dân khó khăn được hỗ trợ trong dịp này ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Trần Minh Khanh, Phó ban dự án Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, cho biết với tinh thần "Kết nối vì cộng đồng - Phát triển cùng địa phương", công ty luôn xem trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

"Chuyến đi hôm nay là một phần trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội mà công ty đang thực hiện. Mỗi phần quà trao đi, dù nhỏ bé, đều chứa đựng tấm lòng sẻ chia và mong muốn được góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, vững vàng vượt qua khó khăn sau thiên tai", ông Khanh nói.

Những phần quà ý nghĩa sẽ giúp người dân sớm vượt qua khó khăn sau mưa lũ ẢNH: HOÀNG SƠN

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc, cho biết sau khi nước rút, người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sinh hoạt. "Những phần quà hôm nay đến rất đúng lúc, giúp bà con thêm động lực để ổn định cuộc sống sau đợt lũ lịch sử", bà My nói.

Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ phối hợp với Báo Thanh Niên trao tặng 500 suất quà gồm hiện vật và tiền mặt cho người dân xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh Tạ Ngọc Dương, Chỉ huy trưởng công trường Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (thuộc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ) ở P.Tân Phước, TP.HCM trao quà hỗ trợ người dân xã Hà Nha ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh Tạ Ngọc Dương trao tặng quà cho người dân đang ngồi xe lăn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lãnh đạo xã Hà Nha trao giấy chứng nhận cho đại diện Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ ẢNH: MẠNH CƯỜNG





Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ phối hợp Báo Thanh Niên trao quà cho người dân vùng rốn lũ xã Đại Lộc, TP.Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT