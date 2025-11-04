Nhìn lại toàn bộ hệ thống Hoàng thành Huế sau đợt lũ lụt lịch sử

Đoạn tường thành của Hoàng thành Huế hơn 200 năm tuổi đổ sập vào tối 2.11 do lũ lụt đã khiến nhiều người xót xa.
Sự cố một đoạn tường thành của Hoàng thành Huế bất ngờ đổ sập vào tối 2.11 sau nhiều ngày mưa lũ đang nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh TP.Huế tiếp tục đón nhận đợt thời tiết cực đoan. Để có cái nhìn tổng quát về công trình này, PV Thanh Niên đã có những ghi nhận cập nhật tới quý độc giả.
Như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi xảy ra sự cố tường thành của Hoàng thành Huế bị sập đổ do mưa lũ, sáng ngày 3.11, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã mời đại diện Sở Xây dựng khảo sát, kiểm tra, đánh giá bước đầu.
Trung tâm cũng đề nghị, sau khi thiên tai kết thúc, Sở VH-TT TP.Huế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát và đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống tường Hoàng thành Huế cùng phần kè đá hồ Ngoại Kim Thủy.
Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ lập dự án đầu tư bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích nhằm đảm bảo độ bền vững và gìn giữ giá trị lịch sử của công trình, với tổng kinh phí dự kiến từ 300 - 500 tỉ đồng.
