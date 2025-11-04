Nhìn lại toàn bộ hệ thống Hoàng thành Huế sau đợt lũ lụt lịch sử

Sự cố một đoạn tường thành của Hoàng thành Huế bất ngờ đổ sập vào tối 2.11 sau nhiều ngày mưa lũ đang nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh TP.Huế tiếp tục đón nhận đợt thời tiết cực đoan. Để có cái nhìn tổng quát về công trình này, PV Thanh Niên đã có những ghi nhận cập nhật tới quý độc giả.



Đoạn tường thành hơn 200 năm tuổi thuộc phía bắc Kinh thành Huế đã đổ sập vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 2.11, khi đợt lũ thứ 3 dâng cao, nhấn chìm nhiều khu vực nội đô TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khu vực tường thành bị sập dài khoảng 15 m, nằm cạnh đường Đặng Thái Thân, vị trí cách cổng Hòa Bình khoảng 50 m

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hoàng thành Huế là vòng thành thứ 2 nằm bên trong Kinh thành Huế. Đây không chỉ là một công trình phòng thủ mà còn là trung tâm quyền lực, có chức năng tối quan trọng là bảo vệ các cung điện của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và Tử Cấm Thành ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Về mặt kiến trúc, Hoàng thành Huế có mặt bằng gần vuông, mỗi bề khoảng 600 m. Tường được xây bằng gạch, có độ cao 4 m và dày 1 m ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN





Xung quanh thành đều được bảo vệ bởi một hệ thống hào và hồ được đào xung quanh. Tất cả đều mang tên chung là Kim Thủy ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hoàng thành được khởi công xây dựng từ năm 1804, được hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống cung điện vào năm 1833 dưới triều vua Minh Mạng. Theo thời gian, đến nay nhiều hạng mục tại công trình này đã xuống cấp ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một số đoạn tường thành bị nghiêng vào bên trong khu vực Tử Cấm Thành ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tường thành xuất hiện nhiều vết nứt nghiêm trọng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dọc tường thành là những công trình mang đậm dấu ấn của triều Nguyễn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên trong tường thành của Hoàng thành là gạch vồ và đất sét ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một số vị trí của tường thành bị mất đi phần gạch ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đợt mưa lũ vừa qua đã ảnh hưởng ít nhiều đến quần thể di tích tại Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi xảy ra sự cố tường thành của Hoàng thành Huế bị sập đổ do mưa lũ, sáng ngày 3.11, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã mời đại diện Sở Xây dựng khảo sát, kiểm tra, đánh giá bước đầu.

Trung tâm cũng đề nghị, sau khi thiên tai kết thúc, Sở VH-TT TP.Huế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát và đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống tường Hoàng thành Huế cùng phần kè đá hồ Ngoại Kim Thủy.

Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ lập dự án đầu tư bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích nhằm đảm bảo độ bền vững và gìn giữ giá trị lịch sử của công trình, với tổng kinh phí dự kiến từ 300 - 500 tỉ đồng.



