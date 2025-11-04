Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nhìn lại toàn bộ hệ thống Hoàng thành Huế sau đợt lũ lụt lịch sử

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
04/11/2025 17:25 GMT+7

Đoạn tường thành của Hoàng thành Huế hơn 200 năm tuổi đổ sập vào tối 2.11 do lũ lụt đã khiến nhiều người xót xa.

Sự cố một đoạn tường thành của Hoàng thành Huế bất ngờ đổ sập vào tối 2.11 sau nhiều ngày mưa lũ đang nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh TP.Huế tiếp tục đón nhận đợt thời tiết cực đoan. Để có cái nhìn tổng quát về công trình này, PV Thanh Niên đã có những ghi nhận cập nhật tới quý độc giả.

- Ảnh 1.

Đoạn tường thành hơn 200 năm tuổi thuộc phía bắc Kinh thành Huế đã đổ sập vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 2.11, khi đợt lũ thứ 3 dâng cao, nhấn chìm nhiều khu vực nội đô TP.Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 2.

Khu vực tường thành bị sập dài khoảng 15 m, nằm cạnh đường Đặng Thái Thân, vị trí cách cổng Hòa Bình khoảng 50 m

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 3.

Hoàng thành Huế là vòng thành thứ 2 nằm bên trong Kinh thành Huế. Đây không chỉ là một công trình phòng thủ mà còn là trung tâm quyền lực, có chức năng tối quan trọng là bảo vệ các cung điện của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và Tử Cấm Thành

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 4.

Về mặt kiến trúc, Hoàng thành Huế có mặt bằng gần vuông, mỗi bề khoảng 600 m. Tường được xây bằng gạch, có độ cao 4 m và dày 1 m

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN


- Ảnh 5.

Xung quanh thành đều được bảo vệ bởi một hệ thống hào và hồ được đào xung quanh. Tất cả đều mang tên chung là Kim Thủy

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 6.

Hoàng thành được khởi công xây dựng từ năm 1804, được hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống cung điện vào năm 1833 dưới triều vua Minh Mạng. Theo thời gian, đến nay nhiều hạng mục tại công trình này đã xuống cấp

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 7.

Một số đoạn tường thành bị nghiêng vào bên trong khu vực Tử Cấm Thành

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 8.

Tường thành xuất hiện nhiều vết nứt nghiêm trọng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 9.

Dọc tường thành là những công trình mang đậm dấu ấn của triều Nguyễn

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 10.

Bên trong tường thành của Hoàng thành là gạch vồ và đất sét

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 11.

Một số vị trí của tường thành bị mất đi phần gạch

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 12.

Đợt mưa lũ vừa qua đã ảnh hưởng ít nhiều đến quần thể di tích tại Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi xảy ra sự cố tường thành của Hoàng thành Huế bị sập đổ do mưa lũ, sáng ngày 3.11, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã mời đại diện Sở Xây dựng khảo sát, kiểm tra, đánh giá bước đầu.

Trung tâm cũng đề nghị, sau khi thiên tai kết thúc, Sở VH-TT TP.Huế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát và đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống tường Hoàng thành Huế cùng phần kè đá hồ Ngoại Kim Thủy.

Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ lập dự án đầu tư bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích nhằm đảm bảo độ bền vững và gìn giữ giá trị lịch sử của công trình, với tổng kinh phí dự kiến từ 300 - 500 tỉ đồng.


Tin liên quan

Đoạn tường Hoàng thành Huế đổ sập sau 3 đợt lũ lụt

Đoạn tường Hoàng thành Huế đổ sập sau 3 đợt lũ lụt

Đoạn tường Hoàng thành Huế đã đổ sập do lũ lụt kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng cho di sản. Đợt lũ liên tiếp trong nhiều ngày cũng đe dọa hư hại nhiều công trình di sản Huế.

Độc đáo vụ tặng bún bò Huế cho khách mua vé xem đại nhạc hội

Dựng bia Nối vòng tay lớn tại công viên Trịnh Công Sơn ở Huế

Khám phá thêm chủ đề

Hoàng Thành Huế Kinh Thành Huế đổ sập tường thành TP.Huế lũ lụt lịch sử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận