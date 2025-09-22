Dựng bia Nối vòng tay lớn tại công viên Trịnh Công Sơn ở Huế

Chiều 22.9, UBND P.Phú Xuân (TP.Huế) phối hợp với Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức lễ khánh thành bia đá khắc ca khúc nổi tiếng Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ tại công viên bờ sông Hương trên tuyến đường mang tên ông.

Lãnh đạo P.Phú Xuân cùng nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân và ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh kéo băng khánh thành bia đá ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Bia đá khắc nhạc phẩm nổi tiếng Nối vòng tay lớn được Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vận động quyên góp thực hiện để tri ân, tưởng niệm và vinh danh nhạc sĩ, một người con của Huế; đồng thời, tôn tạo thêm cho những công trình di sản Trịnh Công Sơn ở Huế.

Bia Nối vòng tay lớn do nhóm điêu khắc của ông Huỳnh Bá Ý và các nghệ nhân cơ sở đá mỹ nghệ Hoàng Long (Làng đá mỹ nghệ Non Nước, TP.Đà Nẵng) khắc theo bút tích của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tấm bia được dựng sau lưng, phía bên trái (từ trước nhìn vào) của tượng đồng nghệ thuật Trịnh Công Sơn ở công viên Trịnh Công Sơn (P.Phú Xuân).

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn trình diễn những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn tại buổi lễ ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo P.Phú Xuân, các thành viên của gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, các thành viên Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Tấn Sơn, ca sĩ Đức Tuấn, Hà Lê cùng đông đảo văn nghệ sĩ và người yêu nhạc Trịnh tại cố đô Huế.

Chứng nhân được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tập hát bài Nối vòng tay lớn

Tại buổi lễ còn có sự có mặt của ông Đoàn Nhuận, nguyên Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ), nguyên Chủ tịch Hội đồng sinh viên liên khoa Viện Đại học Huế (năm 1973), là thành viên của phong trào sinh viên - học sinh đấu tranh đô thị miền Nam trước năm 1975.

Ông Đoàn Nhuận là người đã tham gia hội trại Nối vòng tay lớn do nhà thơ Ngô Kha, lãnh đạo phong trào đấu tranh sinh viên - học sinh Huế và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức tháng 4.1970 tại biển Thuận An, TP.Huế.

Tại hội trại này, ông được chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đánh đàn và tập cho hát bài Nối vòng tay lớn. Bài hát cũng được chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát trên Đài Phát thanh Sài Gòn vào đúng thời khắc lịch sử ngày đất nước thống nhất 30.4.1975.

Ông Đoàn Nhuận bên bia đá Nối vòng tay lớn ở công viên Trịnh Công Sơn ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế, trong phát biểu tại lễ dựng bia cho biết ca khúc Nối vòng tay lớn được xuất bản trong tập Kinh Việt Nam, do họa sĩ Đinh Cường vẽ bìa, Bửu Chỉ minh họa, NXB Nhân Bản ấn hành năm 1970.

Tập Kinh Việt Nam do chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết lời mở đầu từ năm 1968, tập hợp 12 ca khúc viết về chủ đề đấu tranh, khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước. Ca khúc thể hiện khát vọng hòa bình thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam, đã được đưa vào sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.

"Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác ca khúc này như lời tiên tri về sự thống nhất của đất nước trước hơn 5 năm ngày đất nước thống nhất", nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho biết.

Đông đảo văn nghệ sĩ và những người yêu mến nhạc Trịnh tham dự buổi lễ ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Ngày nay, ca khúc Nối vòng tay lớn đã phổ biến rộng khắp, mang giá trị phổ quát về hòa bình, đoàn kết nhân loại.

Các nghệ sĩ và đông đảo người tham dự buổi lễ cùng hát bài Nối vòng tay lớn trong chương trình ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Trước đó, UBND TP.Huế và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dựng tượng nghệ thuật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây là tác phẩm điêu khắc của cố điêu khắc gia Trương Đình Quế, do ông Lê Hùng Mạnh (Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Xây dựng - kinh doanh nhà Gia Hòa, TP.HCM) tài trợ thực hiện và tặng TP.Huế.

Tượng được đúc bằng chất liệu đồng, cao 1,7 m, rộng 1,6 m, dài 2,3 m, nặng 500 kg. Tượng do KTS Hồ Viết Vinh và nhóm cộng sự phối hợp với Trung tâm Công viên cây xanh TP.Huế thiết kế, lắp đặt, kết hợp hài hòa với cảnh quan công viên đường Trịnh Công Sơn.