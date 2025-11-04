Đoạn tường Hoàng thành Huế đổ sập sau 3 đợt lũ lụt

Sáng 4.11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết đoạn tường thành có tuổi đời hơn 200 năm của Hoàng thành Huế đã đổ sập do không thể trụ nổi trước áp lực của dòng nước từ sông Hương tràn vào, ngâm lâu trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Khu vực tường Hoàng thành Huế bị đổ sập thuộc phía bắc Kinh thành Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 2.11, khi đợt lũ thứ 3 tại TP.Huế dâng cao đã khiến đoạn tường Hoàng thành trên đường Đặng Thái Thân dài khoảng 15 m bị đổ sập, vị trí cách cổng Hòa Bình khoảng 50 m.

Đoạn tường Hoàng thành Huế đổ sập ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Ngay sau khi xảy ra sự cố, trung tâm đã tiến hành rào chắn, bao che và lắp biển cảnh báo tại khu vực nêu trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách cũng như viên chức, người lao động của Trung tâm", ông Hoàng Việt Trung cho biết.

Theo ông Trung, sáng ngày 3.11, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã mời đại diện Sở Xây dựng khảo sát, kiểm tra, đánh giá bước đầu sự cố trên.

Đoạn tường bị sập để lộ những viên gạch vồ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu tính liên kết khối. Quan sát bằng mắt thường có thể nhận thấy, tường được xây bởi 3 lớp, trong và ngoài xây bằng gạch vồ, lớp giữa độn bằng đất sét.

Ngổn ngang gạch từ đoạn tường thành bị đổ do lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên cạnh đó, một số đoạn tường lân cận có xu hướng nghiêng vào trong. Một số đoạn có dấu hiệu rạn nứt, kết cấu yếu, có khả năng tiếp tục chuyển vị nếu bị tác động của mưa lớn, nước dâng kéo dài.

Hiện ngành chức năng đã che chắn bao quanh đoạn tường thành bị đổ do lũ lụt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nước lũ lớn gây sạt lở đoạn tường thành ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Qua dọn dẹp, vệ sinh sau mưa lũ, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế còn ghi nhận một số thiệt hại ban đầu, như: đoạn kè hồ ở lăng Tự Đức bị sạt lở khoảng 10 m; hệ thống cột gỗ ở trường lang Đại Cung Môn bị ngâm nước, nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.

Đề nghị đánh giá sự cố sập tường Hoàng thành Huế

Sau sự cố, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã có báo cáo đồng thời đề nghị UBND TP.Huế chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn đánh giá toàn diện; đề xuất phương án xử lý, đồng thời báo cáo với các cấp có thẩm quyền.

Trung tâm cũng đề nghị, sau khi thiên tai kết thúc, Sở VH-TT TP.Huế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát và đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống tường Hoàng thành Huế cùng phần kè đá hồ Ngoại Kim Thủy.

Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ lập dự án đầu tư bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích nhằm đảm bảo độ bền vững và gìn giữ giá trị lịch sử của công trình, với tổng kinh phí dự kiến từ 300 - 500 tỉ đồng.

Hoàng thành Huế bị nước lũ bủa vây trong nhiều ngày ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Không chỉ sự cố sập tường của Hoàng thành Huế, các điểm di tích thuộc khu di sản Huế trong 3 đợt lũ liên tiếp vừa qua cũng chịu thiệt hại không nhỏ.

Cụ thể, khu vực Đại nội nước ngập khoảng 0,3 m, các cung điện một phần vào đến hiên; lăng Minh Mạng nước ngập sân chầu khoảng 1,4 m, hiên điện Thể Chuẩn 0,7 m; lăng Gia Long lối đi ven hồ ngập 1,5 m; lăng Thiệu Trị - sân chầu ngập khoảng 1,5 m; điện Thái Hòa Nam còn khoảng 3 bậc cấp là nước lên đến nền điện; lăng Tự Đức ngập khoảng 1 m; lăng Đồng Khánh ngập khoảng 1 m; cung An Định nước vào sân ngập khoảng 2 m, nội thất Khải Tường lâu ngập 10 cm; các điểm di tích khác ngập cục bộ.