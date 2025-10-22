Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Độc đáo vụ tặng bún bò Huế cho khách mua vé xem đại nhạc hội

Thạch Anh
Thạch Anh
22/10/2025 12:45 GMT+7

Ngoài quy tụ dàn khách mời ấn tượng, đại nhạc hội Mega Booming còn góp phần quảng bá ẩm thực khi tặng bún bò Huế cho khách mua vé trải nghiệm.

Sau thành công của chương trình hồi tháng 7.2025, đại nhạc hội Mega Booming dự kiến trở lại vào tháng 12, nằm trong chuỗi hoạt động chính thức của lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2025 tại Huế. Chương trình được tổ chức dưới sự bảo trợ của Sở Du lịch thành phố Huế và Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Với thông điệp xuyên suốt Kinh đô xưa - Vận hội mới, Mega Booming không chỉ đơn thuần là sự kiện giải trí, mà còn là sản phẩm văn hóa - du lịch được xây dựng trên ba trụ cột: di sản - sáng tạo - trải nghiệm.

Độc đáo vụ tặng bún bò huế cho khách mua vé xem đại nhạc hội - Ảnh 1.

Nhiều "anh trai", "anh tài" xác nhận sẽ góp mặt trong đại nhạc hội được tổ chức ở Huế

Ảnh: BTC

Có gì ở đại nhạc hội Mega Booming?

Sự kiện diễn ra vào ngày 21.12 tại quảng trường Ngọ Môn, không chỉ là đêm diễn khép lại Năm du lịch Quốc gia 2025 mà còn là khoảnh khắc hội tụ của 21 nghệ sĩ gồm Isaac, Hoàng Dũng, B Ray, Quân A.P và Phạm Anh Khoa, Neko Lê, Captain Boy, Gemini Hùng Huỳnh, Jey B, Khôi Vũ, LyLy... hay những giọng ca trẻ như Doãn Hiếu, Ngô Trúc Linh, Trungg I.U, Phạm Việt Thắng, Shumo AG...

Bên cạnh âm nhạc, khán giả khi mua vé tham dự đại nhạc hội Mega Booming còn nhận được một phần bún bò Huế miễn phí - món ăn biểu tượng của ẩm thực cố đô. Đây là hoạt động đặc biệt nằm trong chương trình đồng hành giữa ban tổ chức và thành phố, nhằm tôn vinh di sản phi vật thể quốc gia Tri thức dân gian về bún bò Huế, được công nhận vào ngày 27.6.2025.

Theo đó, thành viên Mega Booming hạng titan trở lên khi mua vé, du khách có thể thưởng thức bún bò Huế chính gốc được phục vụ trực tiếp tại không gian sự kiện. Đây không chỉ là món ăn, mà còn là một phần của trải nghiệm văn hóa, tinh hoa ẩm thực.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ đồng hành cùng các đối tác địa phương xây dựng tour trải nghiệm 3 ngày 2 đêm tại Huế, kết hợp giữa âm nhạc, văn hóa và du lịch.

đại nhạc hội bún bò Huế
